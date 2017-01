Entregaron la casa sorteada por Bomberos Voluntarios de Urdinarrain

Con el número 285, Ivana Brotzman se adjudicó la casa que sortearon Bomberos Voluntarios Urdinarrain a través de una rifa anual que realizan para recaudar fondos para el Cuartel.La joven, embarazada de cinco meses, recibió este jueves las llaves de su vivienda y antecontó cómo eligió el número y cómo fue la espera hasta el gran sorteo final del que resultó favorecida."En enero o febrero del año pasado, a un mes de que empezaran a vender los números. Rubén llegó a la pollería en la que trabajo y me ofreció un número. Yo no soy de comprar rifas pero lo hice por él porque es conocido de la familia, para colaborar", comentó la joven.Ivana era la primera vez que compraba un bono de Bomberos. "Compre por colaborar, nada más", reconoció.Cuándo se le consultó cómo eligió el número, ella reveló: "Hacía poco que empezaba a salir con Ismael, mi pareja actual, así que le pregunté a Rubén si tenía el 85 porque es el año en el que nació el. Y me dice que tenía el 285 así que empecé a pagar ese número todos los meses"."Cada vez que venía, siempre le preguntaba si tenía algo para mí porque la rifa también incluye premios mensuales. Pero nunca me imaginé que me iba a ganar la casa", manifestó.El día del sorteo, para Ivana fue un día normal, comentó que no paró a escucharlo y no se enteró sino recién hasta la noche. "No lo podía creer", rememoró.Su teléfono no paraba de sonar y fue una prima de su pareja, una voluntaria del Cuartel de Bomberos la que les confirmó la feliz noticia.