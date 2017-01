Internos crearon un dispositivo que mide la contaminación con agroquímicos

Reconocimiento nacional

Cristian Salinas y Diego Javier Salvador cumplen condenas en la Unidad Penal 1 de Paraná. Allí, junto al profesor Claudio Molina y el equipo educativo de la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº56 Laureano Maradona que funciona en la cárcel, crearon el proyecto "Eco Pandorga".Se trata de un dispositivo conformado por un barrilete realizado con materiales reciclados y biodegradables que contiene dos sensores, uno para medir los gases en el aire y otros para residuos sólidos."Cuando vimos las noticias sobre la contaminación por agroquímicos, y especialmente la historia de la maestra Estela Lemes, de Gualeguaychú, y la de la profesora Florencia de Villaguay; que nadie hacía nada de parte del gobierno, ni la sociedad, ni una entidad privada, decidimos inventar algo", comentó Salinas, quien dentro de la cárcel está finalizando sus estudios secundarios y paralelamente estudia la licenciatura en Accidentología Vial."El profesor Molina, que es una eminencia, y la directora Ángela Luna nos propusieron hacer un proyecto para una feria. A mí se me ocurrió hacer un sistema de medición de contaminación por agroquímicos con un sensor y un filtro, que nos prestó el INTA Paraná. Pero no teníamos cómo subirlo. Y se nos ocurrió usar un barrilete, que cualquiera puede hacerlo volar, y así medir la contaminación", rememoró.Salinas recordó con orgullo que el proyecto fue presentado a nivel departamental en Paraná. Pasaron esa etapa y siguió la provincial en Colón, para luego representar a la provincia en la feria nacional de Córdoba. "¡Allí sacamos el primer premio! No es poca cosa, te dan una medalla. Los certificados a nivel nacional dicen que el proyecto fue asombroso y único. No hay otro proyecto igual", dijo emocionado.-Estamos a la espera de que este año venga un profesor de la Universidad de La Plata que está muy interesado. Tanto nosotros, como él, queremos que el proyecto siga. Seguramente a algunos les va a molestar, pero acá no está en juego la plantación; está en juego la vida humana.-El profesor de Tecnología tiene la carpeta con los elementos que necesitamos para armar el sensor. Nos gustaría llevarlo a las escuelas rurales; hacer un compromiso a través de Nación para dar clases sobre cómo usar el sensor. Facilitaría las pruebas para la justicia de que están contaminando.-Papel, caña, engrudo y lo más caro, los sensores, que INTA nos prestó para tener el modelo. Pero INTA nos prestó sensores fijos. Queremos que se pueda mover, que maestros y familias puedan usarlo en cualquier lugar, la escuela, la casa de campo.-Lo probamos con el barrilete. Estamos dentro de la Unidad Penal y tenemos muchas limitaciones. No podemos salir afuera a medir a una fábrica. Y acá tenemos las fábricas en el parque industrial, que dan para medirlo, pero no te dejan.-Implementamos un sistema donde hay una válvula que aspira todo lo que es contaminación. Lo que es sólido queda en el filtro y lo otro pasa a otra parte, una bolsa que cierra. Es como cuando hacen el control de alcoholemia que soplas y queda todo adentro. Algo parecido. Es muy interesante. En Córdoba fueron muchas personas interesadas en el dispositivo. Hicimos 15 barriletes distintos para probarlos acá hasta dar con el peso justo.Salinas purga una condena de diez años de prisión por homicidio, de los cuales, lleva apenas un año y medio."A la justicia le estamos pagando una condena, entonces tenemos que retribuir a la sociedad en algo", finalizó.