Lo reconocieron por devolver una billetera, hoy pide una casa para vivir

Por un lugar donde vivir

Sueños

El niño fue noticia hace cinco años en Concepción del Uruguay, cuando apenas tenía 10. Y llamó la atención de todos porque encontró una billetera con dinero y documentación, buscó a su dueño y la devolvió.Algo que debería ser lo normal para cualquier persona llamó poderosamente la atención, sobre todo por la condición extremadamente humilde del pequeño Axel. Pero en aquel entonces, salió a la luz también que los buenos valores inculcados no se pierden, aún en la peor situación económica.Este es el caso de Axel Ocampo y su madre, Mabel, la mujer que está llegando a su límite humano por sostener las condiciones mínimas para que Axel estudie, sea una buena persona y pueda lograr las metas que se ha propuesto en la vida.Pero las aspiraciones de esta madre, con serias limitaciones física para moverse, parecen metas cada vez más lejanas.En aquel reconocimiento de hace cinco años, el pequeño Axel recibió ayuda momentánea. Ropa, alimentos, invitaciones. Pero duró poco el interés en ayudar a un niño con ganas de superarse. Y el Estado apenas si dio entonces alguna respuesta de ocasión.Con el tiempo, la realidad le fue ganando espacio a los sueños, y las necesidades volvieron a los pocos días con la fuerza que nunca habían perdido.Lo único que sostuvo a esta pequeña familia de sólo dos personas, fue la fuerza de su madre y los sueños de Axel por ser alguien en la vida.La casa en la que viven está en Lacava y Belgrano, no es de ellos, y pagan un alquiler por algo que es prácticamente inhabitable, derruida por todos lados, un pedazo de chapa que cuelga hace las veces de puerta, con los techos a punto de desprenderse, la cloaca desbordada, sin pisos, instalaciones eléctricas precarias y con la última lluvia se desprendieron los pocos cielorrasos de madera que había."Casi se nos cae encima todo el machimbre del cielorraso, a la mañana tuvimos que sacar todo y ahora no sabemos qué va a pasar con la próxima lluvia porque se aflojó todo, todo se mueve y el techo está lleno de agujeros", comentó el joven.La madre barre sobre la tierra los últimos restos de madera que se amontonan en la vereda."A mí me preocupan las cosas de la escuela de Axel, él quiere estudiar pero aquí es imposible, todo se moja, no se puede acomodar nada porque todo se cae, es horrible, necesitamos un lugar para vivir, yo ya no puedo más", implora.Su situación económica es quizá tan precaria como la casa en la que viven, solo se sostiene con una asignación familiar que ella destina a comida para ambos y ropa para que Axel pueda asistir decentemente a cursar el segundo año de la secundaria en la Escuela 15 "Lepratti".El esfuerzo de la madre se nota en el mismo Axel, está bien vestido, limpio, es educado, casi tímido, un chico impecable en el más amplio sentido de la palabra."En la escuela me va bien, todavía tengo que sacar algunas materias pero es difícil seguir así, yo quiero avanzar, me gustaría estudiar una carrera y estoy viendo cómo hacer para seguir, pero cuando la casa se te cae encima, cuando no sabemos que vamos a comer, todo eso te deja poco tiempo para pensar", dice Axel.Al adolescente se le iluminan los ojos cuando la madre dice que a él le encanta cocinar. "Si, me gusta mucho, cocinar es hermoso, pero mirá este lugar, es imposible, no sabemos cómo acomodarnos para dormir, ni siquiera hay un lugar que podamos usar como para apoyar las cosas, por ahora son sueños, pero pienso en otras cosas que podría hacer para salir adelante, a veces pienso en meterme en el Ejército, dicen que ahí te dan oportunidades, pero tengo que tener el secundario para eso, y ahí veo que tengo que seguir como pueda", dice mientras mira el interior derruido de su casa.El insiste: "Yo sé que siempre hay alguien que ayuda a quienes quieren salir adelante, aunque no puede moverse mucho, mi mamá trabaja todo el día para intentar mantener esto limpio, pero es imposible, se cae en cualquier momento, yo estudio y pongo todas las ganas para tratar de avanzar, yo creo que somos gente buena que merece una ayuda", dice con la simpleza de la verdad que todavía no ha llegado a oídos de quien pueda dar una respuesta a este pedido de ayuda de un chico que merece una oportunidad.