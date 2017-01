Polémica entre feministas y la Reina del Mar por los concursos de belleza

Eran cerca de las 22, cuando el jurado eligió a la joven que representará a Mar del Plata en todo el país: "La nueva Reina Nacional del Mar es Giuliana Chiappa", dijo el conductor del evento, mientras cientos de espectadores aplaudían de pie. Detrás del escenario, sin embargo, un grupo de jóvenes pertenecientes al colectivo Ni Una Menos protestaban con pancartas: "Tu belleza no me representa; Me gustan gordas", decían. Al finalizar el show, la reina salió al cruce y ensanchó la grieta: "El certamen no es violencia de género. Las chicas están desinformadas", expresó.Chiappa tiene 19 años, mide 1,80, estudia enfermería y tiene ojos celestes. Ayer, tras haber sido elegida reina, habló sobre la polémica que se generó cuando las más de 40 organizaciones feministas que integran el colectivo Ni Una Menos enMar delPlata tildaron el certamen como "un concurso de belleza que promueve la bulimia, anorexia y depresión en mujeres jóvenes". Dijo que no estaba de acuerdo con lo que decían y les propuso juntarse a aclarar opiniones.La organización que lucha contra el maltrato a la mujer había emitido un comunicado para pronunciarse sobre el concurso, una tradición marplatense que lleva 45 años. "En medio de una profunda crisis política y económica, el gobierno municipal anunció la realización de la Fiesta Nacional del Mar con bombos y platillos, y con un presupuesto millonario. Mientras, siguen sin asignar recursos a la emergencia en violencia de género y se multiplican los femicidios", sostuvieron.El jueves, durante la elección de la reina , las jóvenes que se acercaron con pancartas hasta allí insistían con que el evento era misógino y sexista: "Eligen como representante de la ciudad a mujeres adolescentes con cuerpos que responden a estándares de belleza hegemónicos", reclamaban. En su perfil de Facebook quien primero salió a responderles con un comunicado fue quien ahora es la antigua Reina Nacional del Mar, Natalia Comuzzi. "La verdadera violencia se encuentra en la represión. Publicamos un cartel de Ni Una Menos, miramos Showmatch y tildamos de gato a las mujeres que en este programa participan; y ahí tenemos a las principales culpables de la violencia de género: nosotras mismas, que nos creemos con capacidad y derecho de clasificar a una mujer de tal o cual cosa por sus elecciones personales".Desde el Ente Municipal de Turismo informaron que las competidoras para el último torneo se capacitaron con un curso sobre Mar del Plata. Y participaron de varios city tours por la ciudad junto a profesionales del Ente para conocer en profundidad su historia. Además, hicieron cursos de protocolo. "Falta información, esto no es un concurso de belleza, es un certamen donde buscan a una representante digna de Mar del Plata", explicó Chiappa a, ya con la corona en su cabeza.La chica continuó: "Somos embajadoras turísticas. Nunca nos pesaron, nunca nos evaluaron el físico, no tuvimos que desfilar en malla, eso ya no se hace para evitar el tema de la cosificación de la mujer. Acá lo que se busca es el conocimiento y la inteligencia", dijo y recalcó: "Las mujeres somos más que un cuerpo bonito".Por sus reclamos, la agrupación sí consiguió que se hicieran cambios en el evento.Pero no lograron impedirlo, como pretendían. Ya desde el año pasado no hay pasadas en bikini. En esta edición ni siquiera hubo un ingreso final en traje de baño para la coronación. Además las chicas fueron nombradas por sus nombres, sin la tradicional numeración que el jurado utilizaba como identificación años atrás.Laura Ruocco, del Movimiento de Mujeres de Mar del Plata, explicó que "no se cuestiona la fiesta, sino el planteo de una elección de una mujer a partir de estereotipos de belleza impuestos por la sociedad". Agregó: "Se debería tener en cuenta el conocimiento de la mujer, sus luchas, sus méritos, sus intereses". Y remató : "Es medieval exhibir a una mujer en una pasarela".El caso Mar delPlata no es aislado.Se inscribe en una oleada de reclamos que divide posiciones y que ya provocó el fin de varios concursos en Chivilcoy, Viedma y varios pueblos de Córdoba, entre otros lugares.Con voces a favor y en contra, el debate está abierto. La ex modelo Anamá Ferreira, que supo ser jurado en la época dorada de estos concursos en donde por ejemplo Silvana Suárez fue elegida Miss Mundo y Adriana Salgueiro Miss Argentina, dijo en declaraciones a la prensa durante la semana que lo que sucede ahora es extremo: "Es una locura mezclar la violencia con la belleza. Hay que ser cuidadosos y no ser extremistas con estos temas. Muchas chicas tienen un sueño y a veces estos concursos son un camino para conseguirlo", señaló.