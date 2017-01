Continúa el combate de los incendios forestales en Buenos Aires y La Pampa

El Director Nacional del Servicio de Manejo de Fuego, Guillermo Barisone, afirmó que el incendio en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Valle Hermoso, "por el momento está manejado". Allí "trabajan dos aviones hidrantes y un avión observador haciendo apoyo logístico y de combate para refrescar los lugares donde están trabajando los bomberos voluntarios", explicó el funcionario.



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) continúa brindando apoyo en las tareas de combate de incendios forestales en Buenos Aires y La Pampa. Los resultados frente a los focos principales son positivos. Ayer, el ministro Sergio Bergman recorrió las zonas afectadas y se reunió con autoridades locales.



En tanto, en La Pampa se logró circunscribir el flanco en la zona sur y se sigue trabajando en el sur de la ruta 35 y el lado norte de la ruta 22. "Aun tenemos allí un foco bastante importante. Se trabajó hasta las tres de la mañana debido a que sabíamos que en el día de hoy íbamos a tener vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora del lado norte", lo que dificulta el trabajo y el vuelo de los medios aéreos. En ese sentido dijo que hay que "esperar cómo es el comportamiento del viento en el transcurso del resto del día". En el lugar están apostados un avión hidrante, otro observador y dos helicópteros. Además, la cartera de Ambiente, a través del SNMF, envió 25 brigadistas, seis móviles 4×4, un cuatriciclo de gran porte, dos unidades de apoyo logístico con equipamiento para brigadistas.



El funcionario de la cartera de Ambiente manifestó que "no hay tanta actividad del fuego como hubo durante los últimos dos días, gracias al trabajo que se hizo ayer durante el día y la noche, ya que se aprovechó que las temperaturas eran bajas y no había viento". Por último, sostuvo que "hay una camioneta que está relevando punto por punto por tierra. Hay que tener en cuenta que llegar de un punto del incendio a otro por camino vía terrestre demanda aproximadamente dos horas. Hasta dentro de dos o tres horas no vamos a tener el panorama de cómo están el resto de los incendios".