Dibujó un identikit para encontrar la gata perdida de su bisabuela

"Gatita: por favor, se busca. Avisar a Thiago Vai", dice el texto que acompaña el dibujo de la gata junto a un teléfono celular. De esta forma, Thiago tiene esperanzas de encontrar a Mirrina y así ayudar a su bisabuela, Nata, de 81 años.



"La semana pasada vino mi marido y me contó que la tía estaba triste porque se le había perdido la gata", comentó Heca, la mamá del pequeño.



A los pocos días fueron a visitarla, pero Thiago no se acordaba que el animal se había perdido: "Me olvidé que no estaba en la casa. La busque en la pieza donde estaba siempre durmiendo", explicó el pequeño.



Movilizado por la experiencia, pidió ayuda a sus padres para poder realizar carteles y que el mensaje fuera claro. Así, Heca agregó a los dibujos la leyenda "Gatita: por favor, se busca. Avisar a Thiago Vai".



Toda la familia, incluida la bisabuela, colaboró en la elaboración de los carteles. Es que la solidaridad se contagia. Inclusive, algunos vecinos se hicieron eco del pedido y lo subieron a las redes sociales. Uno de ellos fue Carlos Tiberi, quien compartió fotos de los afiches en Facebook e Instagram, ayudando así a difundir el pedido.