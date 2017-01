Confirmaron un caso de dengue en Entre Ríos

En los últimos días se confirmó un caso de dengue en Villaguay, mientras que el resto de los casos denunciados como sospechosos, en ciudades como San Salvador, Concordia, Gualeguaychú y Colonia Avellaneda han dado negativo en los primeros estudios, según confirmó el ministro de Salud de la Provincia, Ariel de la Rosa.



Los datos aún no son tenidos en cuenta en el boletín epidemiológico que emite semanalmente el Ministerio de Salud de la Nación, cuyo último informe no contempla los últimos días de 2016 ni de inicio de 2017.



"En los últimos días se confirmó solo un caso de dengue, en Villaguay, de un hombre que viajó a Salta unos días, regresó con fiebre y se atendió en un establecimiento sanitario. Es el único caso confirmado en la provincia. Hay muchos otros casos que se les están haciendo las contrapruebas, porque hasta acá, dieron son todos negativos", explicó el titular de la cartera sanitaria provincial a diario Uno.



En cuanto al resto de las personas que tienen síntomas sospechosos de cuadros de dengue, comentó en particular el caso de una mujer de Colonia Avellaneda: "Tiene una altísima sospecha de tener la enfermedad, pero hasta ahora el primer estudio dio negativo, y estamos esperando los resultados del segundo estudio, del laboratorio de Pergamino".



De la Rosa remarcó que a nivel nacional continúa la alerta epidemiológica para todos los casos febriles, lo que significa que cualquier cuadro de ese tipo es de denuncia epidemiológica obligatoria.



"Las pruebas serológicas las hacés en las personas que tenés sospechas clínicas y/o de laboratorio, es decir, cuando hay indicios de que puede tratarse de la enfermedad", explicó. En realidad, la alerta es extensiva a todos las enfermedades febriles, desde dengue a zika, chikungunya, hantavirus o leptospirosis. En el caso de hantavirus ya se registraron dos casos en lo que va del año.



En 2016 en Argentina se vivió la epidemia más grande de dengue. Eso obligó a coordinar trabajos y estrategias a través del desarrollo de protocolos de acción. Desde la cartera de Salud provincial se realizaron reuniones técnicas de trabajo y planificación con los municipios para el control del vector, marcando la importancia del desmalezado, cómo evitar los criaderos de mosquitos, o cuándo fumigar.



"Nosotros le transmitimos a los municipios que ellos son los verdaderos ejecutores del plan de eliminación del vector, porque el mosquito tiene la característica de ser peridomiciliario, es decir, crece en los patios, techos, no es el mosquito que pica cuando uno va a la isla, sino el que crece en el ámbito domiciliario. Es importante la intervención del municipio con los habitantes de su comunidad para la eliminación de los posibles criaderos de mosquitos.