Qué comer en el verano y cómo alimentar a los más pequeños

Cómo alimentar a los más pequeños

Durante estas vacaciones y atentos a las altas temperaturas, la alimentación sana también debe ser parte de la agenda de nuestros cuidados diarios. No por desconectarnos de la rutina, vamos a descuidar nuestro organismo."Lo recomendable es una buena hidratación", sentenció ante, la licenciada en Nutrición, Paola Flores. Y en esa línea, recomendó: "Consumir al menos, dos litros de bebidas al día, principalmente que sea agua o cualquier bebida que no tenga azúcar"."Hay que prevenir la deshidratación y no esperar a tener sed para tomar agua, porque el cuerpo, cuando siente sed, es porque ya tiene un leve grado de deshidratación", aclaró, al tiempo que impulsó a "andar con le botellita de agua para todos lados". "Tiene que ser una costumbre", señaló.Respecto de la alimentación, encomendó "consumir variedad de alimentos de todos los grupos, cinco porciones de verduras y unas tres frutas al día, porque éstas tienen gran contenido de agua y para estas altas temperaturas, son lo ideal".Además, instó al consumo de "lácteos descremados para bajar el consumo de grasas saturadas, una buena porción de cereales integrales por día, carnes desgrasadas y las ensaladas, para que sea más liviana la alimentación".Flores exhortó a "evitar las frituras y preparaciones muy calientes".En la oportunidad, también se le consultó a la nutricionista cómo alimentar a los más pequeños durante estas vacaciones."Los chicos tienen que hacer actividad física, hay que sacarlos y llevarlos a los clubes, a las piletas; que aumenten la cantidad de ejercicio, que hagan deportes. A los padres se les recomienda que busquen el movimiento para ellos", comentó la especialista.Y en ese marco, encomendó: "Llevar al club una conservadora con alimentos y ensaladas de frutas, para no esperar a comprar en el lugar, porque lo que ven son alimentos muy calóricos y golosinas". "También contar con aguas y jugos que no tengan tanto contenido de azúcar", agregó."En casa, que coman gran cantidad de verduras y prepararles platos que les llamen la atención, que tengan muchos colores", aconsejó la nutricionista. "Los heladitos de agua con frutas", son una opción viable.