"La adrenalina es la que nos hacer seguir", instó la bombero que se tornó viral

Sociedad Se volvió viral la conmovedora foto que muestra el cansancio de una bombera

Acostada en el piso, con un camión de fondo, tras el duro trabajo para combatir los incendios que avanzaron en La Pampa y se extendieron a Buenos Aires. Con esa foto, la bombero Luciana Rizzo conmovió a todos. "Después de haber trabajado 20 horas, se nos quedó fuera de servicio el móvil, caí agotada del cansancio y me dormí en el piso", publicó en un mensaje que pronto se viralizó en las redes sociales.Esta chica de 23 años vive en la localidad bonaerense de Pedro Luro, y contó que es bombero voluntario, es decir que no cobra por su tarea y lo hace "por vocación". El resto del tiempo trabaja a domicilio como peluquera.Cuando tenía 15 años se acercó por primera vez a un cuartel, donde iban unos primos de ella. "Me recibieron muy bien, no me hicieron diferencias por ser mujer. Es lindo, me gusta", se entusiasma la joven, a pesar de que sus jornadas estén repletas de riesgos. "Atacamos, hacemos contrafuego, y hay momentos en que tenemos que parar. Hay veces que tenemos que salir corriendo porque cambia el viento. Pero es la adrenalina la que nos hace seguir", cuenta Rizzo.La imagen fue publicada ayer en Facebook, a través de la cuenta Bomberos de todo el mundo. La compartieron más de 8.000 veces y la replicaron numerosos medios. "No puedo creerlo. Me llamaron de Córdoba, Tierra del Fuego, de todos lados de la Argentina. También me escribieron desde Bolivia", se sorprendió Luciana con las repercusiones.