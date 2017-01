Aconsejan no "abusar" del aire acondicionado para evitar los resfríos de verano

El especialista Jorge Iglesias habló de los cuidados que se deben tener para el paciente pediátrico, que sufre mayores consecuencias que el adulto. No es recomendable estar en un lugar cerrado donde la temperatura sea menor a los 24° y en caso de tener síntomas no automedicarse.Por las altas temperaturas que se soportan en gran parte del país y por los cambios bruscos al salir de un ambiente climatizado, a la calle donde el calor supera los 40°, se presentaron casos de resfríos de verano. Al respecto habló con El Litoral el especialista en otorrinolaringología pediátrica, Jorge Iglesias, quien dio recomendaciones útiles sobre todo para evitar malestar en los niños."En el verano también hay resfríos, diferentes a los de invierno. Durante esta época en el área pediátrica se presenta un virus que también se puede presentar en el área del adulto pero con consecuencias menos graves", dijo a este medio el doctor Iglesias.Explicó que "esto tiene que ver con los cambios de temperatura bruscos que se dan sobre todo en esta zona del país". "Por ejemplo, estamos en un lugar cerrado con 18° por el uso del aire acondicionado, y al salir a una temperatura de 45° se produce una alteración en la parte respiratoria presentando síntomas como rinorrea, temperatura alta, dolor de cabeza y obstrucción nasal", explicó el médico especialista."La recomendación es evitar la exposición prolongada al aire acondicionado, sobre todo mantener una temperatura no inferior a los 24°. Además hay que lavarse las manos antes de poner la misma en la boca, dormir con aire acondicionado con una temperatura no menor a los 24°, y si ya tienen obstrucción nasal no usar aire acondicionado porque seca la garganta y trae inflamación", comentó el doctor a El Litoral y agregó que "también hay que consumir al menos tres litros de agua por día, no automedicarse ante síntomas y tomar sólo antibióticos comunes como Ibuprofeno".En el caso pediátrico, el estado del paciente puede empeorar, puede tener diarrea o vómitos. En el adulto esto es menos frecuente.