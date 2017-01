Policía le compró agua mineral a su "fiel compañera" y dejó un mensaje

Pequeños gestos, grandes actitudes. Un policía de la provincia de Córdoba, cuyo nombre es Marcos y se hace apodar "el Negro", se ha vuelto viral en la red social Facebook, luego de que subiera al sitio Proteccionistas de Córdoba, una foto y un mensaje de solidaridad para este 2017.Este martes, con el intenso calor que se abatía sobre Córdoba, Marcos estaba cubriendo servicios en barrio Santa Isabel de Córdoba, y se conmovió por cómo la estaba pasando su "fiel compañera" de esquina, una perrita callejera.En la intersección de las calles Dallas y Filadelfia, le compró un agua mineral para tratar de aliviar la sed que tenía este can. Y dejó este mensaje en la red social."Con mi amiga, mi compañía de todas las veces que me toca estar en Dallas y Filadelfia, de barrio Santa Isabel 1 secc. Te compré un agüita para soportar este calor", dice."Para aquellos que estemos de svc (servicio) soportando este tremendo verano, miremos a estos animalitos como un ser vivo y no los ignoremos. Ellos también sufren del calor, ya son las 11 y con 33 grados, un poco de agua para aquellos animalitos que viven en la calle y para los que tengan en la casa", remarca."Cambiemos nosotros este año y si podemos, una botellita de agua para las personas que viven en las plazas y en la calle y no tienen donde vivir. Eso los va hacer grandes personas y lo va a llenar el alma. Feliz 2017 buen comienzo de año".