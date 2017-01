Por qué llueve tanto en tan poco tiempo: Meteorólogo explica el fenómeno

Las lluvias de los últimos días generaron estragos en Entre Ríos y Santa Fe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, al menos en la zona de Paraná habrá un alivio este jueves y viernes, pero el sábado regresarían las precipitaciones.Ahora, las lluvias "están corridas" levemente hacia el norte. Afectaron el sur y centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En Sunchales, centro de Santa Fe, cayeron 157 milímetros de agua entre ayer y hoy. Es decir que, en solo 24 horas, llovió prácticamente lo mismo que en el promedio de un mes. También fue alto el registro en Rosario, donde cayeron 84 milímetros de ayer a hoy.Ahora,"El sistema atmosférico está cargado de energía. Para la formación de grandes nubes de tormenta tiene que haber elevadas temperaturas, mucha humedad, e inestabilidad, que es cuando una nube puede crecer mucho y su tope asciende a muchos kilómetros", explica el meteorólogo José Ignacio López Amorin."Estos últimos días hubo nubes muy desarrolladas, con topes nubosos muy fríos, que son las que están asociadas a la precipitación torrencial, a las descargas eléctricas y al granizo", agrega.Acá. "La probabilidad que había de tener Niña es cada vez menor", sostiene López Amorín. En este caso, las tormentas se deben a que es normal en esta época del año que haya temperaturas altas.Además, el meteorólogo destaca una particularidad: "en el Norte del país hay temperaturas muy altas, el aire está muy húmedo. Por otro lado, pasan débiles frentes fríos por la zona central del país, que cuando llegan al sur del litoral se estacionan. Esa zona tiene toda la energía y todo el potencial, porque está separando dos masas de aire distintas, y entonces se forman tormentas".En la zona afectada por tormentas --Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y este de Córdoba-- se espera que la situación mejore y que se disipe entre el jueves y viernes. Pero el sábado va a llegar un nuevo frente frío débil al norte de la Provincia de Buenos Aires y se va a estacionar en el sur del Litoral. Así quey durante el domingo. Además,, con mejoramientos temporarios de dos a tres días de sol.A pocos kilómetros, otra provincia se ve afectada por una expresión opuesta de la naturaleza: el fuego. Los incendios forestales ya consumieron el equivalente al 3% de la superficie de toda la provincia de La Pampa, y se agravaron por el efecto de los vientos."Estamos viendo dos zonas con características totalmente distintas. Una con un exceso de precipitación extraordinario, y la otra con un déficit de precipitación extraordinario. En pocos kilómetros", contrasta López Amorin. Respecto a La Pampa, el pronóstico indica que continuará el mismo patrón. No se esperan lluvias para esta semana y van a continuar los vientos y días de sol."El contraste se explica porque en Argentina llueve por la humedad que proviene desde el Amazonas y desde el norte del país hacia la zona central. Toda la humedad que entra en las capas bajas de la atmósfera ingresa desde el norte. Entonces, la zona límite es el sur del litoral, que tiene mucha humedad y además tiene calor y energía para provocar las tormentas. La zona de La Pampa, Río Negro y sur de Buenos Aires tiene altas temperaturas y no tiene humedad. Entonces pasan los sistemas, provocan tormentas muy aisladas y de corta duración, porque falta humedad en el ambiente. Si llueve en un lugar, no llueve en el otro. El sistema descarga su energía en un lugar, y en el otro no tiene energía", concluye el meteorólogo en una entrevista con Clarín.