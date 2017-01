Afirman que hace 50 años no llovía tanto en localidad entrerriana

Más de 160 milímetros en poco tiempo, es lo que se registró en la localidad de Parera, en el departamento Gualeguaychú, provocando inconvenientes a varias familias.



El jefe de Bomberos de Urdinarrain y coordinador de Defensa Civil, Walter Perovich, explicó que "las precipitaciones superaron los 160 milímetros en la zona de Parera y esto ocasionó que toda el agua que procedía de los campos, sumado al desborde del arroyo El Gato, contribuyó a que parte de la localidad quedara inundada".



Según Perovich, "hay sectores con cincuenta centímetros de agua y otros con un metro y el agua sobrepasó la calzada de la Ruta 51. Varias casas fueron afectadas y unas 17 familias tuvieron varios inconvenientes ya que el agua les entró a las viviendas. Una de las familias quedó autoevacuada en la vieja Estación del Ferrocarril y el resto de los afectados, una vez que el agua descendió, no quiso abandonar sus hogares, pese a que teníamos todo preparado para alojarlos. No obstante se les dio de comer a unas 25 personas y se les entregó ropa, calzado y algunos colchones".



Perovich refirió que "según los más antiguos en la localidad, hace 50 años que no se registraba un temporal de lluvia como el que se produjo. En otras localidades cercanas como Aldea San Juan hubo algún desborde de un arroyo, Almada quedó aislada hasta las 19 horas de este martes por el desborde del arroyo García. Asimismo el río Gualeguay viene creciendo y están evacuando la zona del balneario Arenas Blancas".

Fuente: Maximaonline