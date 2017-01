Se volvió viral la conmovedora foto que muestra el cansancio de una bombera

El fuego no para. En La Pampa se incendiaron casi medio millón de hectáreas y el fenómeno también llegó a la provincia de Buenos Aires. Hace más de una semana que Luciana Rizzo colabora como bombero voluntaria en la localidad bonaerense de Pedro Luro para ayudar a combatir la tragedia.La imagen en la que se la ve agotada durante un descanso de su trabajo conmovió al país y se volvió viral."Después de haber trabajado varias horas se nos quedó fuera de servicio el móvil. Caí agotada del cansancio y me dormí en el piso", contó en el grupo de Facebook Bomberos de todo el mundo.También, relató que los bomberos de la zona no dan a basto porque luchan por apagar el fuego desde el 26 de diciembre y los incendios abarcan todo el partido de Villarino."Fuerzas para todos mis colegas bomberos que trabajan en estos momentos y nunca se rinden", escribió Luciana. Y compartió una foto que le sacó uno de sus compañeros cuando se quedó dormida.Además de ser bombero voluntaria, Luciana es peluquera y trabaja en la verdulería de su mamá.