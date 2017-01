Maestra entrerriana víctima de agrotóxicos será protagonista de un documental

Estela Lemes fue noticia en 2010, cuando recibió el premio "Abanderada de la Argentina", propuesto por canal 13 de Buenos Aires, por la tarea realizada en la escuela donde se desempeña como directora, la Nº66 "Bartolito Mitre".



Dos años más tarde también su nombre trascendió, pero por una cuestión dolorosa y desagradable. Denunció que ella y sus alumnos fueron "fumigados" con agroquímicos mientras estaban en el patio de la escuela.



Las secuelas de ese incidente le quedarán de por vida. Hace un año se supo, por el estudio bioquímico realizado en el Instituto de Análisis Fares Taie, de la ciudad de Mar del Palta, que Estela Lemes tiene en la sangre clorpirifos etil, un insecticida para plagas. Y lo llevará, como los tratamientos y medicación, de por vida.



Esa historia, con todo su proceso, es congresos y charlas a lo largo y ancho del país adonde estela es convocada. Pero ahora llegará a la pantalla grande de la mano del realizador Pino Solanas, quien además, en su carácter de senador nacional (Proyecto Sur), impulsó el proyecto de ley de humedales. Sobre ese tema versaría el documental



Solanas se comunicó con Estela luego de haber charlado con el doctor Santiago Sanfilippo, director del reconocido Centro de Neurología y Rehabilitación Psicofísica (Cener) de General Galarza, donde la maestra lleva a cabo el tratamiento para mitigar el dolor que le causa la afección generada por el insecticida que lleva en la sangre y para rehabilitarse.



Estela y Pino se encontraron en diciembre, en la mesa de un bar de Ceibas. Así comenzó la historia. El cineasta estaba con su equipo de filmación y allí comenzó el relato. Luego se trasladaron a la escuela y continuó la historia.



"Me pidió que le cuente mi historia; dónde era el campo, todo. Después le mandé una foto de mis alumnos en el 2006 cuando se recibieron y estaban con la soja hasta la cintura, que para nosotros era una imagen tan linda, y mirá lo perjudicial que fue después. Y le conté cómo está mi salud hoy", recordó Estela y contó que Solanas prometió enviar un equipo en los primeros días de clases para filmar a los chicos".



La maestra indicó que Solanas está haciendo un documental "que se llama Humedales y tiene que ver con todo. Desde la semilla transgénica hasta los agroquímicos. En todo el país ha filmado; ha recorrido muchísimo lugares donde hay problemas con agroquímicos. No es solo mi historia", aclaró.



"Mi salud para el diablo"



-¿Hoy cómo está tu salud?

- ¿Mi salud? Para el diablo. Pero tengo que decir ' bien'. No puedo andar diciendo todos los dolores que tengo; que me despierto a la noche. Ahora tengo afectada la parte derecha, las piernas y el brazo. Y la medicación es de por vida. El mes que estuve en el Cener me hizo bien, porque mis músculos están funcionando de manera correcta. Voy a tener que buscar un gimnasio con todas las letras que se ocupe de lo que yo necesito. Pero lo que ya está dañado. . . está. No se puede revertir. Hay que tratar de que no siga avanzando.



- ¿Qué ocurrió con la demanda iniciada a la ERT y al dueño del campo que fumigó?

- Está en el juzgado del doctor Luis Frosch (Juzgado de Trabajo Nº1 de Gualeguaychú). Ahora lo que sé es que el 16 de febrero tengo una mediación con la ART porque la demanda va de la parte laboral a la ART y al Consejo General de Educación. Por la parte civil, al dueño del campo y eso va a llevar mucho más tiempo. A mí lo que me interesa en realidad es que la ART lo reconozca como una enfermedad de riesgo de trabajo y se haga cargo.



- ¿Del Consejo General de Educación te llamaron para preguntar por el caso?

- No. A nivel local sí. Marta (Irazábal) sabe, pero nadie más llamó.



- ¿El Consejo General de Educación no reconoce esto como un problema generado en el desarrollo de tu tarea?

- Supongo que no lo reconoce, porque la ART no lo reconoce como enfermedad de riesgo de trabajo y ellos tampoco. Nunca he recibido de parte del Consejo General de Educación un llamado. Y de los políticos conocidos y con quien he militado tampoco. Ni los de mi pueblo, de Villa Paranacito ? de donde yo vine-, ni de Gualeguaychú. Promesas sí, un montón.

- ¿Sentís que los políticos te han dado la espalda?

- No sé si me dieron la espalda, lo que sé es que despreocuparon por mi caso.

Fuente: El Día