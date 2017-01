Foto: Confirmaron que la segunda víctima de fiesta electrónica "consumió éxtasis" Crédito: La Capital

El fiscal Patricio Múgica Díaz confirmó que la investigación reveló que Lucas Liveratore, la segunda víctima fatal de la fiesta electrónica de Fin de Año de Arroyo Seco, murió tras consumir pastillas de éxtasis "que no había comprado" dentro del boliche Punta Stage.



"Efectivamente, él consumió estupefacientes, consumió éxtasis en particular", dijo el fiscal al referirse a Liveratore, de 34 años, que falleció solo en su casa de San Nicolás. "No voy a revelar cómo pero sí, está confirmado que consumió y que regresó junto a sus amigos a la fiesta, y los amigos lo dejaron en su casa".



Múgica Díaz resaltó que la víctima no se había sentido "demasiado bien" durante la fiesta, pero "tomó agua y se sintió un poco mejor", por lo que permaneció en el boliche.



"El deceso se habría producido entre dos y tres horas después, cuando quedó solo en su domicilio", indicó, además de precisar que "la autopsia pudo determinar la muerte como consecuencia de una falla cardíaca".



Consultado sobre la procedencia de la droga, el fiscal de San Nicolás indicó: "El dato que tenemos es que no había comprado en el lugar, aunque no descarto que en el lugar se haya vendido".



También sostuvo que quedó "acreditado que la fiesta fue caótica, en el lugar había una desorganización total, se desbordó todo y más teniendo en cuenta la lluvia y las altas temperaturas que había, y que no había dispensers suficientes".



En la fiesta de "New Year´s Eve" del complejo Punta Stage, un boliche ubicado a metros de la autopista Rosario-Buenos Aires que contó con la presencia de DJ Sasha, también falleció una chica rosarina, Giuliana Maldovan, de 20 años. (La Capital)