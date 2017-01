Hubo 12 kilómetros de cola y 8 horas de demora para cruzar a Chile

Autoridades del complejo fronterizo, con la finalidad descomprimir el sector colmado de turistas, interrumpieron este martes el tránsito de camiones desde la villa Cordillerana de Uspallata, ubicada a unos 130 kilómetros al oeste de la capital provincial, hasta Las Cuevas a unos 200 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y ultimo paraje del lado argentino.



Al alto flujo de transito de principalmente mendocinos y sanjuaninos que por la cercanía eligen tradicionalmente vacacionar en las costas del Pacífico, se sumaron argentinos de otros puntos del país, atraídos también por los precios más convenientes en indumentaria, implementos deportivos, marcas internacionales y artículos tecnológicos en el país trasandino.



Los funcionarios informaron este martes que ya habían cruzado la Cordillera de Los Andes con destino a Chile, unas 13.200 personas.



Esto se suma a las 45.824 personas que viajaron al país vecino entre el 26 de diciembre y el 30 de enero, mientras que los ingresos a Argentina en esas mismas fechas fueron de 20.785 personas, detallaron.



Una joven familia con una niña de poco más de un año, desde la localidad de Las Cuevas, ultimo paraje poblado de la Argentina y ubicado a unos 7 kilómetros del túnel internacional, hasta donde llegaban las filas de espera, contó a Télam la odisea que implica cruzar a Chile.



"Hay muy pocos servicios y si uno necesita utilizar los sanitarios tiene que consumir",y graficaron: "hay que comprar un agua mineral a treinta pesos para poder usar el baño".



Además de quienes eligen pasar sus vacaciones, muchos también optaron por realizar el cruce para comenzar el año nuevo en Chile, ya que entre sus innumerables atracciones ofrece un show de fuegos artificiales que puede observarse en las costas de Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca -el balneario más elegido por argentinos- y Con Con.



Entre esos viajeros, que escaparon por pocos días para festejar año nuevo, en dialogo con Télam, Ludmila Moran,quien viajó con su familia a Viña del Mar, comentó que la espera fue larga en el ingreso a Chile, de casi cinco horas, pero que el regreso a Argentina el 2 de enero fue mucho más rápido.



En el mismo sentido se expresó, Aisha Campoy, otra viajera que decidió viajar a Santiago para realizar unas compras y recibir el año en la capital trasandina: "Para ingresar a Chile tuve unas siete horas de espera", dijo, mientras que en su regreso el 1 de enero, "no demoró más de una hora" en realizar los trámites aduaneros.



Autoridades migratorias tienen habilitadas 16 casillas para realizar los trámites migratorios y de Aduana en el complejo Los Libertadores.



En tanto, desde la aduana chilena recomendaron cruzar la frontera durante la tarde y evitar el horario nocturno ya que "disminuyen los puntos de control y aumentan los tiempos de espera".



Y además, los funcionarios del vecino país recomendaron viajar martes o miércoles ya que argumentan "son los días con menor flujo vehicular de la semana"; algo que en estos primeros días de enero no se cumplió.



Por otra parte, según un informe publicado por el gobierno de Mendoza la semana pasada, y elaborado por las embajadas de Chile y Argentina, aumentó un 50% la demanda de usuarios en el paso internacional los últimos cuatro años.



El aumento del flujo es notable, aunque solo se contabilizó hasta noviembre de este 2016, la cifra casi duplica a la registrada durante todo el 2013.



El salto más importante se dio en 2015, con más de 500 mil movimientos aduaneros de diferencia.



El Paso Internacional Sistema Cristo Redentor, ubicado a unos 3200 metros sobre el nivel del mar, tiene una especial relevancia, no sólo por el volumen de usuarios que a diario circulan por dicho corredor vial internacional, sino porque constituye la principal vía de paso terrestre de carga comercial entre ambos países. (Télam)