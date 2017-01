Bajo la lluvia, vecinos pretendieron usurpar un barrio de Concepción del Uruguay

Sociedad Anegamientos en Concepción del Uruguay por 95mm de lluvia en cuatro horas

Momentos de tensión se vivieron en Concepción del Uruguay mientras se desataba el temporal, cuando unos 60 vecinos del asentamiento del ex Circuito Mena, se concentraron frente las casas del Barrio 160 Viviendas, en la zona de San Isidro.Todo daba a ver que se trataba de un intento de usurpación, razón por la cual numerosos efectivos de la Policía fueron dispuestos en el lugar."No se trató de un intento de usurpación como dicen. Nosotros solo fuimos para pedir que se nos den las casas prometidas. Quedamos bajo el agua. Vivimos rodeados de ratas y mugre con todas las criaturas. Esas viviendas están casi terminadas y nosotros mismos podríamos seguir el trabajo para poder vivir en ellas. No queremos más promesas", señalaban los vecinos mientras quemaban las gomas e impedían el paso vehicular.Afortunadamente no hubo que lamentar incidentes y luego de poco más de una horas, se fue levantando el corte y se procedió a la limpieza de la calzada, con la promesa de que este miércoles a las 9 horas, se realizará una reunión en el municipio, para tratar el tema, de acuerdo a lo señalado por Vales a los manifestantes.