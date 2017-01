El kiosquero héroe busca trabajo: "Vendí todo harto de la inseguridad"

"Vendí todo"

Marcelo Paván se hizo conocido en la ciudad de Gualeguaychú y el país tras evitar un robo en su kiosco. Semanas después volvió a ser asaltado en su comercio con servicio de pago electrónico y su economía terminó de desmoronarse. Vendió todo y hoy busca trabajo para mantener a su familia.Medios provinciales y nacionales se hicieron eco de su caso. Es que la viralización de un video de la cámara de seguridad, lo catapultó a la popularidad.Marcelo evitó el robo echando a dos ladrones a los empujones. Luego de tomar estado público, contó a ElDía que nunca le fue fácil mantener sus locales y que los delincuentes no saben valorar el esfuerzo de los trabajadores y no respetan el esfuerzo.Su manera de actuar y de pensar caló hondo en el sentimiento de la gente que hasta lo propuso para integrar alguna lista para ser concejal de la ciudad.Lejos de la vida política, Marcelo continuó trabajando en sus dos kioscos, uno de ellos con el servicio de pago rápido electrónico.Una vez más, la delincuencia lo volvió a golpear y en su comercio con servicio de pago de facturas, sufrió un nuevo robo. Esta vez, se llevaron 50 mil pesos que tuvo que reponer.En diálogo con ElDía, Marcelo Paván contó sobre su situación actual. Cansado de los robos en sus comercios, decidió vender todo y buscar un trabajo en relación de dependencia.Consiguió empleo en una empresa representante de una marca de alimentos, pero lamentablemente no prosperó. En noviembre de 2016 y tras ser padre de una beba, Marcelo fue despedido "por reducción de personal".Desde hace un mes recorre las distribuidoras, comercios y empresas repartiendo su currículum."Soy chofer profesional, tengo el carnet habilitante, puedo hacer cualquier cosa", contó.A pesar de un cierre de año complejo, Marcelo no baja los brazos y sabe que una oportunidad está a punto de llegar. Mientras tanto, aprovecha sus horas junto a su mujer y su beba de apenas dos meses de vida.Por consultas o propuestas laborales, podés contactar a Marcelo al 3446- 619358.Fuente: (ElDía).-