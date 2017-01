Tormentas, lluvias y un día agobiante: Cuándo llegaría el alivio

Tras las lluvias y las fuertes tormentas eléctricas de la madrugada, el sol apareció entre las nubes en horas de la mañana de este martes en la capital entrerriana. Así, subió rápidamente la temperatura, que a las 11 ya era superior a los 30 grados. Sin embargo, por efecto de la humedad, la jornada se tornó agobiante. A esa hora, la sensación térmica era de 39 grados.Al respecto, el director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz, indicó aque "una masa de aire cálido y muy húmedo se ha instalado sobre la zona central del país, lo que genera la inestabilidad y las altas temperaturas que estamos soportando. Sumadas a la humedad hacen que uno se sienta menos confortable en su andar cotidiano".Enseguida señaló que "vamos a tener precipitaciones intensas hoy y mañana. Luego se va a acomodar un poco. Incluso, está previsto el ingreso de un frente frío del sur, así que algo de alivio vamos a tener. El frente frío va a correr esta masa de aire cálido y húmedo"."Se había hablado que después del Niño que trajo inundaciones el año pasado, llegaría la Niña, pero no es el caso. Aparentemente la Niña no se ha presentado", explicó el funcionario, quien amplió: "Ahora estamos en una fase de Niño neutro, por lo que se estima que hasta marzo se van a respetar los valores normales de precipitaciones y temperaturas".Interrogado sobre los datos de precipitaciones de las últimas semanas, Gietz detalló que "desde Navidad hasta ahora, en el departamento Paraná y zona norte de Entre Ríos las lluvias estuvieron entre 100 y 150 milímetros, que son valores normales para la época". No obstante, admitió que "150 milímetros es el registro de casi un mes, por lo que resulta excesivo en una semana"."Respecto de los ríos estamos muy tranquilos porque el Uruguay está bajo y el Paraná en valores normales. No se esperan lluvias intensas en el sur de Brasil y norte de Argentina, por lo cual este año habrá playas", dijo el director de Hidráulica de Entre Ríos.Finalmente, ante la intensidad de los rayos y truenos, Gietz afirmó: "Las tormentas eléctricas son típicas de verano. Es parte de la configuración de la atmósfera en días de mucho calor".En ésta época del año se intensifica la ocurrencia de tormentas convectivas, por lo que es muy probable que las precipitaciones puedan ser localizadas. Teniendo en cuenta el aumento de las precipitaciones intensas en los últimos 40 años y el desarrollo del verano en la región, es muy probable que se produzcan eventos localizados de lluvias intensas en ciertas regiones del centro y el NEA. Por ello, sumado a la posible caída de granizo y vientos fuertes, se recomienda enfáticamente consultar periódicamente los servicios de pronóstico a corto plazo, indica el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.