Operadores turísticos estiman que habrá mayor movimiento los fines de semana

Diciembre terminó con pocas reservas y el sector espera que el panorama cambie en los próximos días. El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, estimó que será una temporada con mayor movimiento los fines de semana, a juzgar por las consultas recibidas por los operadores turísticos.



"La temporada empezó muy tranquila y no acompañó el tema climático. No hay gran cantidad de reservas, hay movimiento, pero estamos expectantes que se comience a movilizar un poco más o a ser más fluido a final de esta semana", indicó Bel.



A esta altura del año pasado, Entre Ríos se encontraba enfrentando una inundación que golpeó duramente a muchas ciudades, en especial a Concordia. Por tanto, no se pueden establecer comparaciones respecto al movimiento turístico.



No obstante, "no estamos ajenos a lo que pasa en todo el país que hay poca cantidad de reservas y suponemos que va a haber mucho movimiento los fines de semana. Es lo que percibimos en base a consultas telefónicas, redes sociales y vía web, que no viene a ritmo de otros años", precisó el dirigente.



Reconoció que la Costa del Uruguay es la que más turismo atrae debido a que allí se concentra entre el 65 y 70 por ciento de las camas entrerrianas. "Y a la vez porque tiene productos netamente de verano como los eventos, sol y playa, parques acuáticos y el prestador del servicio también está preparado".



Igualmente resultan atractivos otros puntos como Victoria, La Paz, Paraná, Gualeguay y Diamante, que "son fuertes también en el verano cada uno con sus productos", sostuvo.



Para la temporada que se avecina, el sector, hasta el momento, percibe "un nivel regular de reservas y con tendencia a estar más completo el fin de semana", dijo. Aunque la expectativa es que la situación se revierta.



En cuanto a los costos, prevén un incremento de entre el 20 y 25 por ciento en promedio. En muchos casos se ofrecen promociones para el turista. (APF)