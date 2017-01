Miles de argentinos ingresan cada día a Uruguay por el puente San Martín

Es sostenido el ingreso de argentinos a Uruguay por el puente San Martín. En horarios "pico" están entrando al vecino país unos 1.200 automóviles por hora con una espera promedio de 40 minutos. Los funcionarios perciben mayor movimiento que el año anterior. En promedio cada día están ingresando entre 6 y 8 mil visitantes.Este año, Migración incorporó el sistema informático que permite la precarga de datos vía web, tomó más personal y además, incorporó un contenedor que permite habilitar dos accesos adicionales."Estamos preparados para este tipo de fechas, hasta el 10 de enero prevemos mucho movimiento por lo cual podemos habilitar hasta ocho carriles en cualquier momento" indicó al diarioLucas Graciani, jefe de Migración de Fray Bentos, que lejos de dirigir desde el confort de una oficina, se lo ve siempre en la primera línea de acción, a pleno sol, dialogando y ordenando los vehículos que llegan desde el vecino país."Incluso si se llega a congestionar la explanada, podemos habilitar dos vías a contramano con lo que llegaría a 10 sendas de ingreso al país, de forma que la gente no tenga que esperar tanto al sol" explicó el funcionario.Para agilizar aún más el pasaje de un país a otro, el visitante puede ingresar previamente a la página web y completar el mismo formulario que debería llenar cuando se enfrenta a los funcionarios uruguayos."Hay que ingresar los datos del vehículo y las personas que viajan en él, con el día y la hora aproximada de arribo al puente. Es importante cumplir con ese horario porque nosotros hacemos previsiones con la cantidad de gente que va a cruzar, pero además si no se cumple con el horario especificado, hay que tener en cuenta que a las 6 horas se borra automáticamente el registro", informó Graciani.Lo que permite este avance tecnológico es disminuir los tiempos de espera, sobre todo en los días que se producen hasta 15 kilómetros de cola en territorio argentino esperando entrar a Uruguay."Con la precarga de datos, el funcionario lo que hace es cotejar la información declarada en la web con las personas que viajan en el vehículo, le da "enter" y si no salta ningún requerimiento de la Justicia puede seguir el viaje. Eso acorta muchos los tiempos" explicó el funcionario.Son segundos que se van sumando y contribuyen a darle mayor agilidad a la frontera. En cuanto a la actividad diaria, Graciani no dudó en establecer que el movimiento "diario es mayor al año pasado y pasan en promedio entre 6 y 8 mil personas por día".