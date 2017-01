"Pegaba patadas y manotazos", la joven que murió tras consumir éxtasis

Policiales Joven falleció tras una fiesta electrónica en Rosario

Confirmaron el consumo de sustancias

Cómo ocurrió la fatalidad

El médico que atendió a la joven de 20 años que murió tras descompensarse cuando se encontraba en un boliche de la ciudad santafesina de Arroyo Seco, presuntamente a causa del consumo de la droga éxtasis, dijo que la paciente presentaba un cuadro de "excitación psicomotríz".que debido al "cuadro grave de la paciente, en coma la trasladamos al hospital N° 50 de la zona".Posteriormente fue derivada al hospital Provincial de Rosario, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. El diagnóstico fue "hemorragia digestiva alta y probable intoxicación aguda por consumo de estupefacientes" que le originaron la muerte alrededor de las 19.30 de ayer."Nosostros cubrimos el día sábado dos eventos, uno de esos es éste. Teníamos dos ambulancias apostadas en el lugar. A las 7 terminó la fiesta, cuando ya la gente se estaba retirando nos quedamos porque algunos se sentían mal o estaban descompuestos. Y cerca de las 7.30 se acerca un chico, trae a su novia que se sentía descompuesta, tenía una gran excitación psicomotriz, fue difícil oxigenarla, ubicar una vía porque estaba muy excitada", reveló."Tuvimos que contenerla y trasladarla al Hospital Nº 50. Con respecto a si consumió algo, mi idea es que algo debió haber consumido pero el novio no dijo palabra. Todos tratábamos de calmarla porque en estas situaciones la respuesta es neurológica, la persona no está en sí y es difícil calmarla. Pegaba patadas y manotazos, fue muy difícil ponerle la bigotera para oxigenarla", remarcó.Murina relató que en medio del traslado al hospital -la distancia es corta-la joven entró en un cuadro depresivo neurológico aunque tenía buena ventilación. "Cuando la estábamos bajando, entró en coma. Es muy común en estos cuadros de excitación que luego el paciente se deprima", observó."El consumo le provocó complicaciones por estímulo en el sistema nervioso central, que la llevaron a hemorragias", explicó.En declaraciones formuladas a, aseguró, "que el consumo del llamado 'éxtasis' pueden ser del orden de un accidente cerebro vascular hemorrágico, infarto de miocardio o hemorragia a nivel de viseras abdominales"."El aturdimiento y la aglomeración de gente en este tipo de fiestas, la deshidratación, la dificultad para conseguir líquido y el aumento de la concentración de la droga en sangre genera este tipo de situaciones en personas predispuestas", amplió, Cadierno."Todo indica que la chica consumió éxtasis. Manejamos además el dato de que otros chicos padecieron este inconveniente, no de la gravedad de esta chica, pero sí se dio en otros chicos", enfatizó la funcionaria rosarina.La joven, cuya identidad no había sido informada, había ido a bailar el sábado último a Punta Stage, una de las discotecas que se encuentran en Arroyo Seco, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, adonde asistieron unas 5.000 personas.Allí se "descompensó" e "ingresó al hospital local", dijo el intendente de esa ciudad, Nizar Esper, y "luego la trasladaron al Hospital Provincial de Rosario, donde ayer lamentablemente falleció", precisó.Por su parte, el intendente señaló, a radio El Mundo, que dispuso "la clausura de este boliche", aunque aclaró que "estaba habilitado" como discoteca y la última documentación que le permitía funcionar "era de octubre o setiembre de 2015".Si bien Esper no negó que fuera una fiesta electrónica la que se desarrollaba en el lugar, advirtió que en Arroyo Seco en abril pasado firmó un decreto por el cual declaró la prohibición de las fiestas electrónicas en la localidad.Por lo tanto, Punta Stage "no está habilitado como fiesta electrónica", sino para funcionar como discoteca, puntualizó.Cuando se le preguntó al jefe comunal sobre las acciones que lleva adelante para evitar la venta de drogas dentro de los boliches de su localidad, advirtió que han "tomado las previsiones", pero advirtió: "no podemos controlar a 3.000 jóvenes si se drogan o no se drogan".Además, dijo, "es un delito federal".