Turistas argentinos indignados en Punta del Este: "Acá también robaron"

Un empresario argentino, que veranea en Punta del Este, sufrió un robo durante la noche del 27 de diciembre. Tras el hecho, expresó su indignación con una pancarta en la fachada de la casa con la leyenda: "Acá también robaron".La víctima, que hacía siete años que no visitaba la ciudad costera uruguaya y regresó este año para veranear con su familia y amigos, había salido a cenar y cuando regresó se encontró con toda la casa revuelta. Los ladrones se llevaron joyas, dinero en efectivo, perfumes, celulares e incluso ropa interior de los visitantes.El empresario, indignado con la situación, aseguró que el alquiler de la vivienda no era barato y que, luego del acontecimiento, se enteró de que en las cercanías hay una villa.Por su parte, el jefe de policía del departamento de Maldonado declaró al portal de noticias uruguayo: "La pancarta no me mueve un pelo. Es muy de mala leche. Fue la policía, fue el oficial, tomó la denuncia, se hizo todo lo que se tenía que hacer". Además, agregó: "Basta con ir a la casa y darse cuenta de que era bastante vulnerable".Tras el disgusto, el turista no dejó de manifestar su enojo insistiendo en que Punta del Este no es un balneario seguro. Según la policía, Manantiales tiene un promedio de 20 hurtos por día.