Regresó a Paraná para repartir paletas mexicanas a los niños en el San Roque

Marcelo Buchet, es un paranaense que hace muchos años reside en México, pero pasó gran parte de su niñez internado en el hospital materno-infantil San Roque. Hoy, como forma de agradecimiento a las atenciones que recibió en el nosocomio, decidió repartir paletas entre los niños que se encontraban en los pasillos a la espera de ser atendidos.Pero este mexicano por adopción no vino solo, sino que lo hizo acompañado por sus hijos y amigos disfrazados de muñecos gigantes, a los que según nos contó, en su país los llaman "botargas"."En mi infancia la pase muy enfermo en este hospital, que fue parte de mi vida, y ahora, como parte de agradecimiento, pude hacer que mis hijos vinieran también para repartir paletas; se me ocurrió algo así porque en Argentina gustan mucho del Chavo (del 8) y es una buena causa", argumentó anteBuchet llevó a cabo su propósito sin ningún fin lucrativo, sino, "para compartir las cosas buenas que suceden en la vida"."Antes de preparar mi ropa para viajar, preparé las paletas, que son las originales, y también iba a traer peluches pero no me los pudieron entregar a tiempo, así que serán donados en México", comentó.Finalmente, el mexicano-paranaense, subrayó: "Las raíces nunca se olvidan, son algo que no cambian, y hay que regresar"."Estoy totalmente agradecido, lamentablemente fuera de mi país, tal vez porque aquí no hay muchas oportunidades, pero siempre es bueno regresar", instó.