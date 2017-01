Turista comió pizza en la peatonal de Mar del Plata y pagó 1.650 pesos

Economía El ticket de una pizzería avivó la polémica por los precios en Carlos Paz

Una familia de Tierra del Fuego que fue a pasar Año Nuevo a Mar del Plata denunció en las redes sociales que una pizzería instalada en la peatonal les cobró una cena $1.650 pesos. Eso es lo que cuestan en ese salón gastronómico tres pizzas (pagó un promedio de 380 pesos cada una) y tres cervezas (175 pesos cada unidad por lo que se puede observar en el tickets)."Anoche sufrí un robo, sin armas y a cara descubierta", ironizó el turista Martín Ibarra. El fueguino contó que después de ir al teatro se sentaron en unas "mesitas colocadas en la peatonal" San Martín. "Encima me quisieron cobrar dos mil pesos porque me habían puesto una pizza más en la factura. Me decían que al final no era tan caro y que había comido la mejor pizza de Mar del Plata", contó.Y se quejó: "Después quieren que el turista pase el verano en la Argentina, en las playas del país, con estos precios es imposible, me sale mucho más barato irme a Chile que estar en Mar del Plata. Es una locura que nadie detiene. Le están haciendo mucho daño al turismo interno", resaltó."Resulta decidimos, antes de regresar a casa, ir a comer algo, bien. ¿Qué podría ser?, dijimos. ¿Te parece una pizza? Sí, ¡claro! Llegamos al restaurante"(si es que se le puede llamar así) ordenamos al mozo una pizza de roquefort y una cerveza. Al rato pedimos una cerveza más y a continuación un postre (tiramisú).¡Nada más que eso consumimos!", sigue. "Grande fue nuestro asombro al pedir la cuenta, tal como lo ilustra la foto: ¡$737!", agrega el testimonio en Facebook.