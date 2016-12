Vidaer apuesta a que en 2017 se sancione la ley de Fondo de Recompensas

La titular de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), Carla Cusimano, adelantó que uno de los objetivos para 2017 será lograr la sanción del proyecto de ley que crea en la provincia, un Fondo de Recompensas, para colaborar en la resolución de causas judiciales.Se trata de un proyecto del diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos) por el que se crea un Fondo en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia, destinado a retribuir con una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden al Ministerio Público Fiscal, datos útiles que a criterio de éste resulten determinantes para arrojar luz sobre un hecho.La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de septiembre pasado, y ahora se encuentra en el Senado. "Uno de los objetivos para 2017 es que se logre la sanción definitiva", remarcó la titular de Vidaer.Luego recordó que durante la investigación de la muerte del remisero Roque Grinóvero, la Asociación solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que "otorgue una recompensa para incentivar a los testigos a hablar". Esto se logró y de hecho "hay una recompensa de 100 mil pesos", apuntó. Contó además que después "a sugerencia de la fiscal del caso, se pidió el aumento del monto, pero todavía no lo hemos logrado".Del 2016 destacó la sentencia contra el homicida de Alejandro Comas, tras 13 años del hecho.Al hacer un repaso de los logros alcanzados en 2016, Cusimano señaló que "después de 13 años de haber sucedido el homicidio de Alejandro Comas, se llegó a juicio y se logró una sentencia". Si bien aclaró que el fallo "está apelado y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá determinar qué va a suceder" con el sentenciado Héctor Rafael Albornoz, remarcó que la condena a prisión perpetua que se le impuso el 8 de noviembre pasado, fue "sin dudas el evento más movilizador del año para los integrantes de la Asociación".A Albornoz se lo halló culpable por la muerte de Comas, quien sufrió 52 heridas punzocortantes en cabeza, tórax, abdomen y miembros superiores. El cuerpo de Comas fue encontrado el 14 de junio de 2003 en la zona de bañados, en calle Rubén Zárate al final de Paraná."La sentencia a Albornoz es un aliciente para seguir adelante", afirmó además y recordó que la madre de Comas, Ramona Martínez, "es una de las fundadoras de Vidaer"."Nos queda pendiente la causa de Roque Grinóvero, que también cumplió 13 años este diciembre", señaló Cusimano al referirse a los objetivos para 2017. "Estamos a la espera de que aparezcan los testigos que saben quién o quienes lo mataron", agregó.Afirmó también que "para Carmen (Pianetti), la esposa de Roque, que también es una de las fundadoras de Vidaer, lo de Alejandro fue sin duda una esperanza de que también lo de Roque puede salir adelante".Luego repasó las coincidencias entre las causas de Comas y Grinóvero: "Son contemporáneas, del 2003, que han transitado casi paralelamente, en el mismo juzgado, con los mismos jueces y fiscales, con una investigación absolutamente deficiente y con las mismas falencias", cuestionó.Otro objetivo trazado para 2017 es "que la educación vial sea una materia en las escuelas primarias y secundarias, que se incorpore en la currícula y que los chicos transiten toda su escolaridad con ese tema como una materia, no como un taller circunstancial". Remarcó que así está previsto "en la Ley Nacional de Tránsito de 1994"."Para ello vamos a ver cómo podemos trabajar con la provincia, sobre todo con el Consejo General de Educación (CGE)", apuntó además. Y expresó: "Si ya se hubiera implementado, esta generación que empieza a tramitar su licencia de conducir, sería una generación que ya ha transitado por esa materia y seguramente tendría un poco más de conciencia vial".Por último, Cusimano mencionó que otro propósito para el año que empieza es "retomar el tema del Registro en defensa de la integridad sexual". Se trata de la ley provincial 10.015, que fue aprobada en diciembre de 2010 y promulgada en marzo de 2011, pero que aún no tiene reglamentación y, por lo tanto, "no está funcionando", lamentó la titular de Vidaer.El Registro, que dependerá del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, se integrará con datos personales, físicos, fecha de condena firme, pena recibida y demás antecedentes procesales valorativos de su historial delictivo, de los condenados por delitos contra la Integridad Sexual, a cuyo efecto se complementan además, con las correspondientes fotografías y registros de ADN.Esos datos serán comunicados a las Policías de la provincia, que deberán instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales, mientras que las fotografías y las principales características del historial delictivo, se destinarán a un sitio especialmente creado en Internet que podrá ser consultado por quienes demuestren interés legítimo. A su vez, la autoridad de aplicación actualizará en forma permanente a las organizaciones sociales que demuestren interés legítimo en el tema.