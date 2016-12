Un juez ordenó que los hijos de Rosana Galliano vuelvan a ver a sus abuelos

El 2016 termina con una gran noticia para la familia de Rosana Galliano, la mujer que su ex marido, José Arce, mandó a matar hace ya nueve años y quien sigue viviendo con los hijos de Rosana a pesar de estar condenado a prisión perpetua por el asesinato.



El juez Carlos Ruiz, al frente del Juzgado N° 5 de Familia de San Isidro, ordenó la revinculación de los dos pequeños con los padres de Rosana, Graciela y Reynaldo, que piden la tutela de sus nietos desde el día en que Rosana murió y que Arce impide con total impunidad a pesar de que la Corte Suprema dejó firme su condena hace ya más de un año.



El 16 de enero de 2008 alguien le disparó a Rosana y la mató. Sus hijos tenían entonces 3 y 4 años. No fue difícil probar que Arce, un empresario de mucho dinero, le había pagado a un sicario para que la matara. Contó con la ayuda de su madre, Elsa Aguilar. Ahora ella tiene 87 años, y él 67. Los dos viven en una casona de Pilar, junto con los niños. Arce no deja que nadie de la familia de Rosana los vea. Esos dos chicos tienen dos abuelos que los esperan en su casa, tres tíos y nueve primos.



El año pasado, un grupo de especialistas y organizaciones no gubernamentales presentaron un amicus curiae para que el juez Ruiz reviera su postura, pero Ruiz no respondió. En agosto de este año se metió el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). "Es increíble lo que está pasando. Si alguien mata a una persona y la condena está firme pierde la patria potestad inmediatamente. Arce y su madre están condenados a prisión perpetua, y no pueden estar viviendo con estos chicos", dijo a Clarín Yael Bendel, titular de la SENNAF.



Desde entonces, se está pidiendo la revinculación de la familia de Rosana con los nenes. Ayer se logró. Finalmente el juez citó a una audiencia en la que estaban los representantes de la Sennaf, una abogada de los niños, los abuelos maternos y los chicos. Hubo muchos abrazos, mucha emoción, y muchas ganas de estar juntos. Así, el juez terminó ordenando esta revinculación. Los nenes tendrán varios encuentros más con Graciela y Reynaldo y empezarán a quedarse los fines de semana con ellos en Caseros. Todo el proceso irá acompañado con apoyo y tratamiento psicológico para los nenes, algo que Arce impidió siempre a pesar de los pedidos de los abogados y la familia de Rosana. Cuando todos estén preparados, se pedirá la tutela definitiva para que estos niños vivan con la familia de la mamá que su propio padre mandó a matar. No es fácil el proceso: los nenes no saben demasiado. Han estado viviendo con dos asesinos envueltos en muchas mentiras.



"Reivindicar la palabra de los niños debe ser mucho más que un tratado en los papeles, es un deber del Estado que se debe cumplir -dice Bendel a Clarín-. Vamos a seguir trabajando para que se cumplan los derechos de estos niños".