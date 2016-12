El gallo Coco recibirá el 2017 junto a la abuela Fidelina pese a los vecinos

La historia del gallo Coco de Neuquén terminó con un final feliz ya que recibirá el Año Nuevo junto a su familia. Así lo determinó la audiencia de mediación que se realizó en la Defensoría del Pueblo.Cabe recordar que su dueña, una abuela neuquina de 96 años que sufre de Alzhéimer, pedía al municipio que no le quiten a su fiel mascota y compañía.Pero los vecinos insistían con la denuncia por ruidos molestos ya que Coco comienza a cantar desde las 5.30.Incluso la Dirección de Zoonosis de Neuquén había intimado a la señora para que se deshaga del ave o, de lo contrario, sería multada.Finalmente, Cocó no será apartado de su dueña Fidelina y podrán festejar juntos el año nuevo.Su nieta, Vanesa Díaz, dijo a Cadena 3: "Estamos contentos porque la vecina fue a la mediación, cuestión que no había ocurrido antes"."Aunque las dos partes seguimos firmes en nuestra postura, para mí fue fructífero. Quedamos en seguir con las audiencias", agregó.El gallo fue un obsequio que le hicieron a Liliana, la hija de Fidelina en octubre del año pasado pero la abuela se encariño tanto que pasó de ser una simple mascota a un compañero de vida."Era una de las cosas que siempre recordaba en medio de su enfermedad", había contado Liliana a Cadena 3.