Una joven afirma haber sido picada por un alacrán

Foto: Ilustrativa

Solange Silva, una joven de 25 años, contó cómo fue picada por un alacrán en un local comercial de zona céntrica de Concordia. "Yo estaba en una de las góndolas, mirando unos termolares y sentí como un pinchazo de aguja en el dedo gordo del pie", señaló.



Como consecuencia de la picadura, la joven rememoró: "Empecé a sentir como un ardor y como que se me durmió la pierna izquierda", al tiempo que explicó que no vio sangre ni marcas, desconociendo qué la había picado.



"Me llevaron de urgencia al hospital Masvernat, me atendieron muy bien y tuve que pasar 12 horas en observación", puntualizó.



Afortunadamente la situación no pasó a mayores y actualmente sólo siente dolor y picazón, en la zona afectada.



Por último, comentó que desde el nosocomio le indicaron "que si comenzaba a tener palpitaciones o alguna reacción alérgica en el cuerpo, vuelva inmediatamente". (Diario Río Uruguay)