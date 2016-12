Parroquia de Crespo pide ser exceptuada del pago de una obra de pavimento

La Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Crespo, a través del Padre Rubén Schmidt, envió una nota al Concejo Deliberante local, en la que solicita que la entidad sea exceptuada del pago de una mejora (pavimento), realizada frente a las instalaciones de la misma. Este pedido obedece a que la Parroquia fue intimada recientemente por el municipio, por una deuda de recupero de obras, por un monto de $52.904,17.



"Como en su momento lo manifestara a la anterior gestión, de nuevo pongo en conocimiento que dicho inmueble está destinado a estructuras y actividades con fines religiosos y sociales para el barrio y la ciudad", donde se atiende la problemática de innumerables niñas, niños y jóvenes, "recibiendo la catequesis para su formación en la fe y para inculcarles el cumplimiento de sus deberes religiosos, patrióticos y cívicos, ayudándolos a desarrollarse física, mental y espiritualmente".



Agrega que "no debemos olvidar el compromiso asumido por el municipio, a través de las Ordenanzas 24/98 y 38/03, respecto a los edificios históricos municipales. Quiero decir con esto que si consideramos en profundidad los artículos 6° y 8° de la primera ordenanza mencionada, la municipalidad nos estaría debiendo, ya que últimamente se han llevado a cabo y aún siguen, obras de mantenimiento y reparación en el templo parroquial, como es el caso de las torres y techos del edificio. No ignoro y renuevo en mi nombre y en el de la Parroquia, nuestra gratitud hacia el municipio por el aporte de $ 70.000 recibido este año para el trabajo en las torres, que representó el 30% del costo total de la obra. Ahora, con el cambio de techo exterior de la nave central del templo, tarea que era urgente realizar, demandará una erogación a la Parroquia de $ 230.000 y para lo cual, no hemos recurrido al municipio".



"Además, es de conocimiento público, el criterio del HCD en otorgar a clubes, escuela, Hospital e instituciones sin fines de lucro y afines, la exención total al pago de las mejoras por obra de pavimentación", señala finalmente Schmidt en la nota. (El observador del Litoral)