Hay más reservas para enero en las Sierras cordobesas que la temporada pasada

Llegó la hora de largada para la temporada de verano 2017 y en las sierras cordobesas las impresiones previas sobre el movimiento que se espera ofrecen matices. Nadie se ilusiona con que sea el mejor de los veranos de la última década, aunque la mayoría parece intuir, según los niveles de reservas y consultas, que la afluencia será algo superior a la de la temporada anterior, que fue la más floja de los últimos tiempos.



Los testimonios recogidos por el diario La Voz del Interior entre dueños de establecimientos y funcionarios del rubro en diferentes áreas turísticas muestran opiniones no siempre coincidentes.



En general, este verano se admite como más complicada que en otros la competencia que representan los países vecinos. Los primeros datos, además, dejan ver que, como en la temporada anterior, las Sierras tienen niveles de reserva superiores a los de las playas bonaerenses.



Aunque sobre la base más de aproximaciones que de relevamientos certeros, se estima hoy que las reservas de alojamiento para enero rondan entre el 40 por ciento y el 65 por ciento.



En Carlos Paz se habla de una "expectativa buena", sobre la base de una apuesta módica: superar la regular temporada pasada. Sebastián Boldrini, secretario de Turismo municipal, manifestó que "Carlos Paz ya está recibiendo gente". Apuntó que "la temporada alta comienza el 6 de enero y el nivel de consultas es superior al del año anterior".



Para Rodrigo Serna, presidente de la Asociación Hotelera local, "son más las expectativas que las reservas, pero ocurre que la gente reserva cada vez con menos tiempo de anticipación". Dijo que el sector "tiene confianza" y adelantó que el nivel de reservas entre los hoteles de Carlos Paz ronda el 42 por ciento para enero. Sobre el número, opinó que "es bueno, contemplando la crisis que vive el país y porque, seguramente, aumentará sobre la marcha".



En el valle de Calamuchita, el secretario de Turismo de Villa General Belgrano, Pablo Sgubini, marcó que en los últimos días aumentaron las reservas. "Para este fin de semana hay un 75 por ciento de las plazas en hoteles y cabañas reservadas, y para la primera quincena de enero partimos de una base del 60", precisó.



Su par de Santa Rosa, Mariano Bearzotti, se mostró optimista con las proyecciones para el verano y calculó que estará unos puntos por encima del anterior.



Janina Quinteros, directora de Turismo de La Cumbrecita, planteó en cambio que las reservas, sin ser bajas, vienen "más lentas" que en años anteriores.



Entre los privados, Gabriela Cachayu, dueña de una posada en Villa General Belgrano, opinó: "El verano viene flojo por las salidas a Brasil y Chile y por la incertidumbre económica. Creo que por eso no se ve mucha reserva anticipada, pero igual habrá movimiento en las Sierras, aunque muchos recorten en gastos y en días".



Alejandro Kobelt, dueño de un hotel de Santa Rosa, dijo ver "un poquito menos de consultas que el año pasado" pero avisó que, "de todos modos, hay confianza".



Raúl Lauria, de un complejo de cabañas de Villa General Belgrano, consideró que "pinta para ser similar al verano pasado; alejado de las mejores épocas, pero relativamente bueno". También evaluó que pese a la competencia internacional, que ofrece mejores precios comparativos, "hay un nivel aceptable de reservas".



Las Sierras Chicas, en tanto, vienen de dos veranos de flojo movimiento, tras el impacto del aluvión de febrero de 2015. Para esta temporada, hay expectativas moderadas, aunque se espera un repunte. Guillermo Cuervo, de un hotel de Río Ceballos, dijo que el nivel de consulta es importante y que las reservas rondan entre un 40 por ciento y 50 por ciento para la primera quincena de enero. "El factor clima ahora es clave, la gente consulta el pronóstico y decide a último momento, por eso ya no aparecen registros previos de tantas reservas", concluyó.



"Hay muchas consultas pero pocas reservas, y las estadías son claramente más cortas. Lo de más calidad se vende bien, para el sector con mayor poder adquisitivo. Pero la gente de recursos medios, que es la mayoría que llega a las Sierras, duda mucho antes de concretar", apuntó Pablo Almeyra, cabañero de Mina Clavero.



Manuel Echegaray, director de Turismo de Mina Clavero, evaluó que "las reservas superan en un 10 por ciento a la temporada anterior". Señaló que, como ocurre desde hace varios años, predominan las estadías más cortas.



Ariel Moyano, director de Turismo de Villa Cura Brochero, sostuvo que "se viene una temporada parecida a la anterior" y coincidió con marcar "la crisis del sector medio, que reserva sobre la hora y cotejando precios".



En cambio, Pablo Nottaris, secretario de Planificación de Nono, consideró: "Este verano será mucho mejor que el pasado; ya está viniendo mucha gente, y con buen nivel de gastos".