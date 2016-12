Foto: En Gualeguaychú esperan una temporada estival con río fluctuante Crédito: El Argentino

Con las últimas lluvias que se registraron en el mes de diciembre, algunos prestadores turísticos de Gualeguaychú comenzaron a preguntarse si el comienzo de la temporada estival será pasado por agua, como lo fue enero de este año donde prácticamente no hubo playas en la ciudad por las inundaciones.



El coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad, Daniel Hernández adelantó que: "El panorama que se presenta de acuerdo a los pronósticos hidrometeorológicos nos dice que tenemos una situación del fenómeno meteorológico leve de la Niña en el Océano Pacífico central con una tendencia firme a que en los próximos seis meses tengamos un Niño neutro, esto quiere decir que vamos a tener precipitaciones normales e inferiores a lo normal y temperaturas normales", agregó.



"Esos pronósticos se están cumpliendo porque hay muchas modificaciones extremas como consecuencia del cambio climático y el calentamiento global. Son fenómenos que ya venimos observando con tormentas inesperadas, intensas que a veces ni siquiera son pronosticadas ni si quiera en los alertas a corto plazo. Estos fenómenos van desde huracanes y tornados que afectaron la República Oriental del Uruguay y parte de nuestra zona, como también lluvias intensas en nuestra región y nuestra cuenca".

En cuanto al comportamiento del Río Gualeguaychú dijo que esperan "una condición del río normal a levemente inferior a lo normal como ya se vino dando últimamente, pero tengamos en cuenta que en algún momento van a aparecer a partir de esos fenómenos imprevistos, más el cambio del uso del suelo climático que acelera la correntía y acelera la absorción por parte de los suelos y aumenta la velocidad del volumen de la correntia hacia los arroyos, seguramente vamos a tener picos imprevistos de repunte del río que transitoriamente nos pueden en algún momento afectar las playas o algunos complejos turísticos que estén a muy baja cota como Punta Sur".



"Si a esto se suma alguna sudestada nos puede perjudicar el escurrimiento de las aguas del Gualeguaychú al Uruguay. Lo que esperamos en general es que el río esté bajo durante toda la temporada eso es lo que tenemos en función de los pronósticos actuales que últimamente no se han cumplido estrictamente", expresó.



En esta línea dijo que "los pronósticos son esos y sobre esas pautas hemos conversado desde el mes de julio con los prestadores turísticos advirtiéndoles en este sentido y esperamos que las condiciones nos traigan una temporada mucho mejor a la que tuvimos el verano pasado, y que permita a los prestadores turísticos recuperarse de una temporada (2015-2016) que fue mala. En la temporada anterior esperábamos que todo el verano estuviésemos bajo agua, eso ocurrió en enero, se pudo trabajar en febrero y luego en marzo o abril retornó la inundación. Este clima no se espera para esta temporada pero no descartamos para nada picos de crecidas que respondan a fenómenos climáticos extremos producto del cambio climático".



En tanto descartó que el agua que comenzó a bajar de la cuenca, debido a las últimas lluvias, vaya a afectar a las playas, publica El Argentino.