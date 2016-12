Mujer pide que se le "restituya el contacto" con dos de sus hijos

Antonella Chávez reclama que el Copnaf revise la medida de impedimento de contacto que pesa sobre ella, para con sus hijos.



"Hace un mes que tengo impedido el contacto con mis hijos menores (de 10 y 6 años). El mayor, de 13 años, se vino conmigo y no quiso volver con su tía. Pero sigue la medida con los más chiquitos", aseguró la mujer, oriunda de Colonia Avellaneda, a Elonce TV.



Dijo que la mujer que tiene la tutela de los chicos, por el momento, es la tía paterna de los menores.



"Golpeé las puertas de Tribuales, Defensoría, Juzgado de Familia. No me dan una respuesta, hice una denuncia. Quiero que el Copnaf me responda", indicó Chávez.



Al ser consultada respecto de porqué se dio intervención al Copnaf en este caso, contó: "Inicialmente fue por una medida q1ue pidió el padre, por protección de personas. Yo fui muchas veces víctima de género y ahora soy víctima de violencia institucional, nunca nadie me prestó atención, necesito respuestas. No se entiende porqué se los dan a los nenes, la familia de la persona que ejercía violencia en la familia". Elonce.com.