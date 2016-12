Vidaer considera que es necesario "recrudecer las condenas" por accidentes

La titular de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), Carla Cusimano celebró que se elevara el mínimo de la pena, pero consideró que "todavía falta recrudecer un poco más" las condenas.



"Nos parece excelente la reforma del Código Penal en el aspecto de las penas", resaltó Cusimano sobre la sanción en el Congreso de la ley que agrava los castigos para quienes causan tragedias manejando alcoholizados o con exceso de velocidad. "Es fantástico y de alguna manera trae un poco de alivio a los familiares de las víctimas", aseveró.



Destacó que se elevaran el mínimo y el máximo de la pena, "fundamentalmente el mínimo, que era de dos años y por lo tanto era excarcelable". También señaló como positivo que se consideren agravantes "determinadas cuestiones, como el conducir alcoholizado o bajo los efectos de las drogas, y también el conducir de manera temeraria, y en esto entra el tema de las picadas", remarcó.



La titular de Vidaer comentó que esta ley es el resultado de "un arduo trabajo de muchos años, sobre todo de las organizaciones de Buenos Aires", en referencia a la ONG "Madres del Dolor", que impulsaba el proyecto desde hace más de una década.



También recordó que la organización entrerriana colaboró en ese objetivo. "Nosotros en su momento fuimos allá y nos reunimos con quien presidía la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la Nación, para plantearle este tema. Llevamos más de cuatro mil firmas que juntamos en Paraná, que avalaban este pedido", indicó.



"Es un gran avance. Todavía falta, creo yo, que en algún momento se vuelva sobre el tema de las penas, que se recrudezcan un poco más. Pero eso es una opinión muy personal mía", añadió Cusimano.



Además, lamentó que la nueva ley "actúa sobre el hecho consumado, cuando el daño está hecho". Aunque resaltó que "de alguna manera es reparador en el aspecto de lograr algo de justicia para las familias de las víctimas", señaló que no sirve para prevenir. Por eso entendió que se debe hacer una apuesta fuerte por la educación vial. "Quizás en algún momento la sociedad en general pueda hacer la lectura de que nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar al otro, por una cuestión de humanidad, solidaridad, amor propio y amor por el otro", afirmó en declaraciones a esta Agencia.



Cusimano también se refirió al Sistema Nacional de Gestión de Información, que se aplicará en Entre Ríos a través del Observatorio Vial. "Me parece bueno, porque para hacer prevención también es necesario conocer donde estamos parados", resaltó la titular de Vidaer.



Agregó que "las estadísticas no solo deberán darnos el número de siniestros, víctimas, lesionados, sino que también deben darnos el dato de donde se deben reforzar las obras de infraestructura necesarias para mejorar la seguridad vial, los controles, etcétera". En ese sentido subrayó que "si desde el sistema se logra toda la información y luego esto se traduce en obras y acciones, es bueno". (APF)