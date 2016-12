El último minuto del 2016 tendrá un segundo de más: El origen de la variación

La variación

Acuerdo de cambio

Consecuencias

¿Fallos informáticos?

Un segundo extra se añadirá a los relojes de todo el mundo a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos de este 31 de diciembre, en Tiempo Universal Coordinado (UTC), notificó hoy la entidad mundial rectora.El anuncio lo realizó el International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), organización que supervisa la diferencia entre las escalas de tiempo, y establece segundos intercalares para ser insertados o retirados de la UTC, cuando sea necesario mantenerla dentro de 0,9 segundos.Históricamente el tiempo se basa en la rotación media de la Tierra con respecto a los cuerpos celestes, y el segundo se definió en este marco de referencia.Sin embargo, la invención de los relojes atómicos define una escala de tiempo atómica mucho más precisa y un segundo que es independiente de la rotación de la Tierra.En 1970 los acuerdos internacionales establecieron un procedimiento para mantener una relación entre el UTC y UT1, una medida del ángulo de rotación de la Tierra en el espacio.Cuando el sistema se instituyó en 1972, la diferencia se determinó que era de 10 segundos; desde 1972, 26 segundos bisiestos adicionales se han añadido a intervalos variables de seis meses a siete años, con el más reciente insertado el 30 de junio de 2015.Estos cambios realizan los 31 de diciembre o los 30 de junio debido a que el mercado bursátil no trabaja estos días, evitando cualquier posible impacto económico mundial.Sin embargo, la adición de este segundo afectará algunas operaciones como transacciones en línea y los GPS pues muchos sistemas no reconocen el segundo.La variación de segundo el 31 de diciembre, que prácticamente será imperceptible, sí puede crear algunos fallos informáticos y los gigantes tecnológicos tienen que tomar medidas. Eso ha provocado que en los últimos días se hayan multiplicado los vídeos en YouTube en los que se augura un "gran problema".Pero todo tiene solución. Como explica Hipertextual, los sistemas emplean protocolos NTP para sincronizar sus relojes, por lo que añadir un segundo adicional puede desencadenar la caída de algún servidor. En 2012, Linkedin, Mozilla o Foursquare experimentaron algún problema de este tipo.Google puede ser uno de los más afectados porque maneja protocolos que sincronizan los relojes con los sistemas operativos. Los dispositivos revisan frecuentemente estos protocolos para asegurarse de que tienen la hora correctamente.La solución sería añadir un segundo extra a los servidores, pero como apunta Google no es tan fácil puesto que la mayoría de los ordenadores y sistemas operativos no entienden de ese segundo 61. Así que en 2015, la compañía decidió alargar los segundos previos al adicional mediante milisegundos imperceptibles para evitar problemas.