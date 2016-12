"Se merece el infierno", dijo familiar de víctimas del cuádruple crimen

En las últimas horas Juan Manuel Dusso, hijo de Gustavo y hermano de Camila, víctimas del violento asesinato que dejó en vilo a Santa Fe el pasado 24 de diciembre, publicó en Facebook una conmovedora carta para despedir a sus seres queridos. "No va a ser fácil, ya los extraño con todo mi corazón pero se que están conmigo y que quieren que sea fuerte"."Creo que despedirme de ustedes fue lo más duro que me va a tocar afrontar en la vida. Nunca pensé que se iban a ir de esta manera pero la vida Me venía preparando para fortalecerme", comienza la carta que publicó hace unas horas en la red social Facebook.El joven tenía pensado pasar la noche en la casa de su padre el día del fatídico hecho, pero por esas cosas del destino, Juan Manuel durmió en otro lugar y salvó su vida: "Esa noche iba a ir con ustedes porque mi bici se había roto pero por cosas del destino me tocó quedarme y sé que fue para luchar y no dejar solos a quienes me quedaron".En otro pasaje de la misiva, Dusso dedica unas palabras a Feruglio, a quien ayer se le dictó prisión la prisión preventiva: "No pienso caer se los prometo. No voy a dejar que este enfermo me vea mal, no le voy a dar ese gusto. Se merece el infierno y lo va a tener no tengo ninguna duda."