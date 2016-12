Desde enero, recién nacidos serán registrados con el nuevo Certificado Médico

El gobierno provincial, a través de los ministerios de Gobierno y Salud, y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, implementará el nuevo Certificado Médico de Nacimiento, a los fines de garantizar el derecho a la identidad y la seguridad de todos los entrerrianos. En este marco, se realizó la última capacitación en el hospital San Roque de Paraná para poner en marcha esta herramienta desde el 1° de enero de 2017.



A partir del 1° de enero de 2017, los bebés que nazcan en los hospitales y maternidades de Entre Ríos, serán registrados con el nuevo Certificado Médico de Nacimiento, el cual, a diferencia del actual formulario, deberá tener plasmada la huella dactilar de la mamá y la huella del pie del recién nacido. Se trata de un documento en papel moneda, con las características propias de un billete, en términos de seguridad.

En este marco, se desarrolló la última capacitación para trabajadores de salud previo a la puesta en funcionamiento de esta nueva herramienta impulsada por el gobierno de Entre Ríos a través de las carteras de Gobierno y Salud, y del Registro Civil. El encuentro estuvo a cargo de la directora de este último, Vanesa Visconti, y se llevó a cabo en el hospital San Roque de Paraná, con la presencia de jefes de área, médicos, enfermeros, parteras y demás integrantes de la Maternidad.



El nuevo certificado posee características que aumentan la seguridad en el registro debido a que será impreso en papel moneda. Es decir, con sellos de agua y de un material especial. Asimismo, la novedad es que tendrá espacio para plasmar el dedo pulgar de la mamá y el pie del bebé, acción que se realizará antes de cortar el cordón umbilical.



Al respecto, Visconti explicó: "Lo que la ley dice es que este piecito y el pulgar deben plasmarse en el certificado antes de cortar el cordón. Con esto, claramente, lo que se garantiza es el derecho a la identidad de ese niño y lo que combate es la sustitución de identidad. La mamá es mamá de ese niño, y se puede constatar porque las huellas son únicas".



La impresión de los certificados estará a cargo del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el cual, a través de un convenio provee a las provincias de la herramienta. "Es un compromiso que vamos a cumplir desde la provincia y exigir que se cumpla desde Nación. Si bien es un certificado muy caro, ya tenemos la cobertura para este año y continuaremos trabajando en equipo en pos de garantizar el acceso a esta nueva propuesta", indicó Visconti. Cómo va a funcionar en los hospitales El Registro Civil es el encargado de entregar a las maternidades los certificados de nacimiento. Estos documentos son numerados y tienen un orden correlativo. Cuando el niño nace, el profesional de la salud encargado completará el certificado al igual que lo hacía con el anterior, el formulario 18 de nacimiento, con el agregado de incorporar las huellas del pie del niño y del dedo de la mamá antes de cortar el cordón umbilical.

"A partir de estas capacitaciones les pedimos a los profesionales que sea perfectamente legible porque es un documento público y ellos son los que dan fe de que ese niño sale del vientre de esa mamá. Se les solicita que en el caso de tener alguna equivocación se salve, se teste correctamente, porque si el certificado contiene un error, el Registro Civil no lo puede tomar", señaló la funcionaria.



De esta manera, el médico, obstétra o enfermero completará el certificado, firmará el documento y directamente, en vez de dárselo a los padres, lo remitirá a la oficina registral. En el caso de los hospitales donde hay maternidades, funcionan oficinas del registro civil donde incluso la mamá o el papá, luego del alta médica, podrán pasar a registrar a su bebé.



La norma legal indica que si los papás no van a registrar a su bebé a los 40 días de nacido, el Registro Civil desde el día 41 al 60 los notificará para hacer la inscripción. A partir del día 61, si los padres no se acercaron, la institución procederá de oficio al registro del bebé. "Para poder acceder al DNI necesariamente necesitamos de la registración, es decir que, hasta que ese niño no está registrado o inscripto es un invisible", finalizó diciendo Visconti.