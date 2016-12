Cuánto consumen los electrodomésticos que más se utilizan en el hogar

Listado de los principales electrodomésticos y sus consumos

Etiqueta de eficiencia energética

Plan Estímulo para el ahorro de la energía

Luego de la Audiencia Pública celebrada en Villaguay el pasado 31 de agosto, y a partir de la Resolución N° 168/16, el Ente Regulador Provincial de la Energía (EPRE) resolvió otorgar un incremento promedio en la tarifa eléctrica de un 15% en enero, más un 8% en marzo y un 9% en mayo del próximo año. Asimismo, y en caso de producirse modificaciones en los precios mayoristas de la energía por decisión del Gobierno Nacional, los mismos (previa autorización del EPRE) también serán incorporados en el cuadro tarifario en su exacta incidencia para cada categoría de usuario.Por estas razones, y ante la llegada de la temporada estival, la Empresa Distribuidora de Energía ENERSA recomienda a sus usuarios realizar un uso "eficiente y racional" de los artefactos eléctricos del hogar como una manera de contribuir a la normal prestación del servicio eléctrico y, además, cuidar al economía familiar. Para ello, brinda una serie de consejos útiles:- Apague las luces y equipos que no se usan (aprovechar al máximo la luz natural).- Mantenga limpios los focos; aumentará la luminosidad sin aumentar la potencia y podría suponer un ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico para iluminación. Una lámpara sucia o en mal estado pierde hasta un 50% de su luminosidad.- Mantenga los equipos en 24º. Este nivel asegura una temperatura agradable; llevarla a niveles más bajos provocará un aumento exponencial del consumo.- Apáguelo cuando el ambiente esté debidamente refrigerado.- Asegúrese de que las puertas y ventanas estén cerradas mientras los equipos estén encendidos y el ambiente refrigerado.- Limpie los filtros periódicamente.- Si cuenta con más de un equipo en su hogar, es aconsejable no usarlos todos al mismo tiempo.- Tenga en cuenta que un aire acondicionado de 3500 frigorías puede consumir en una hora el equivalente a 80 lámparas bajo consumo de 20 watts cada una.Para optimizar su rendimiento y bajo consumo:- La parte trasera debe estar separada de la pared por al menos 20 centímetros.- Manténgala limpia y ventilada. De lo contrario, puede llegar a consumir hasta un 15% más.- Descongélela antes de que la capa de hielo alcance los tres milímetros de espesor: se podrá conseguir un ahorro de hasta un 30%.- Compruebe el estado de los burletes de las puertas y chequee que éstas estén correctamente cerradas.- Fije la temperatura en 6º para el compartimento de refrigeración y hasta 18º bajo cero en el de congelación. Por cada grado inferior, aumentará un 5% el consumo de energía.La mayor parte de la energía que usan los lavarropas (del 80% al 85%) se utiliza para calentar el agua. Por lo tanto, se sugiere (siempre que se pueda):- Utilizar los programas de agua fría.- Tratar de que el aparato trabaje siempre a plena carga.- Utilizar sólo el jabón necesario, pues su exceso produce más espuma y hace que el motor trabaje de más.- Revise siempre la base del artefacto porque, si se mantienen limpia, transmite el calor de manera uniforme y eficiente.- Planche la mayor cantidad posible de ropa en cada sesión y trate de hacerlo sólo una vez al día.- Evite hacerlo en horas de la siesta (que es cuando se produce el horario pico de consumo).Tenga en cuenta que hay aparatos que, aunque estén apagados, siguen consumiendo energía eléctrica por el sólo hecho de permanecer enchufados (como el televisor, el DVD, la computadora, el equipo de música y el cargador del celular). Este consumo eléctrico representa entre 5 y 16% del consumo general del hogar.(Ordenados por mayor consumo en una hora) (*)(Observe también el alto consumo de los artefactos de calefacción eléctrica, atento al próximo invierno).Si desea adquirir electrodomésticos tales como un aire acondicionado, heladera o lavarropas, es importante consultar la eficiencia energética mediante una etiqueta presente en el artefacto que cuenta con un código letras y colores: desde "el color verde y la letra A" para los equipos más eficientes, hasta "el rojo y la letra G" para los equipos menos eficientes.La brecha de consumo entre los extremos puede llegar a ser de casi tres veces.Este etiquetado es regulado por una normativa de la Secretaría de Energía de la Nación y es obligatorio que el fabricante la presente en los productos que pone a la venta.ENERSA recuerda que continúa vigente el "Plan Estímulo" emitido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en su Resolución 06/2016. El programa consiste en un mecanismo de disminución del precio de la energía como contrapartida al esfuerzo que cada usuario residencial realice para reducir el consumo.Para ello, se establece un esquema de bonificación sobre las nuevas tarifas según el comportamiento del consumo respecto del mismo período del año 2015. Existen dos rangos de descuentos posibles: aquellos cuyo ahorro se encuentra entre el 10 % y 20 % respecto del consumo del mismo período del año 2015, y otro cuando la reducción de consumo supera el 20 %.Asimismo, todos los usuarios residenciales con Tarifa Social Nacional reciben un descuento en los primeros 300 kWh/bimestre que consumen. Además, si ese consumo es menor o igual al del año 2015, al excedente de esos primeros 300 kWh/bimestre, se le aplica otro descuento en el precio por cada kWh que abonan.Las bonificaciones por el Plan Estímulo son realizadas de manera automática por las empresas distribuidoras en su sistema de facturación. En caso de haberse producido un ahorro, la información aparecerá en un recuadro de color amarillo en la factura de la luz.Es importante remarcar que el Plan Estímulo es sólo para los consumos encuadrados exclusivamente en la tarifa residencial.Debemos tener presente que los cuadros tarifarios en Entre Ríos poseen precios para cada tramo de consumo con valores crecientes a medida que se incrementa el consumo del usuario. Por este motivo, hacer un uso eficiente y racional de la electricidad, además de contribuir a proteger el medio ambiente disminuyendo el consumo de recursos energéticos no renovables, contribuye significativamente al cuidado de la economía familiar ya que disminuirá también el valor de su factura.Si a esto le sumamos los beneficios del Plan Estímulo, el usuario residencial no sólo recibirá una factura por un importe menor por su menor consumo, sino que además será beneficiado con el descuento que ofrece este plan, por lo que el impacto a favor del bolsillo del usuario será aún mayor.