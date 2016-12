Volverá a ser inédito: Niño entrerriano podría ser re-trasplantado del corazón

Franco Dal Molín, hace 12 años atrás, se convirtió en el primer trasplantado de corazón al tener menos de un año de edad. Lamentablemente, el pequeño oriundo de Chajarí sufrió el mes pasado, complicaciones el riñón, el hígado y el pulmón, por lo que debió ser nuevamente en el hospital Garrahan de Buenos Aires.



Al respecto, su mamá Libia Gallo, rememoró: "Estamos mal emocionalmente por la situación de Franco, hace cuatro meses nos dijeron que el corazón duraba 10 años; el trasplante se hizo a los 8 meses, pero llegar a los 12 años, que nos digan que el corazón dura 10 años? nos partieron. Es como volver al 2004".



El primer trasplante que se le hizo a Franco fue a los pocos meses de recién nacido, en ese momento para la ciencia argentina y del mundo la situación fue una novedad, algo que nunca se había hecho; hoy la situación también se asimila porque la opción de un re-trasplante vuelve a ser algo inédito.



"Han venido profesionales de diferentes partes del mundo, de San Pablo (Brasil) de Boston (EEUU), toda la semana están de Ateneo para ver el paso a paso de Franco, estuvo con diarrea y se le complicaron los órganos, estamos día a día, en este momento no hay paciente para trasplante y él está muy flaco debemos aumentarle el peso", explicó la mujer.



Finalmente, la mamá de Franquito, comentó: "Él no puede ir a un corazón artificial porque cuando le ponen el stent, va a la costilla y se pega quedando toda una sola cosa; cuando se saca, hay que sacar todo y para poner el corazón artificial no pueden porque sacan mucha masa muscular y no se puede, entonces eso tampoco es una opción".



Por último, la madre reiteró el pedido a la comunidad de Chajarí por cadenas de oración para su hijo. (Chajarí al día)