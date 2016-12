Cortaron las alas a flamencos para que no invadan la ciudad de Córdoba

Imputado por supuesto maltrato animal, el director del zoológico de la ciudad de Córdoba, Daniel Villarreal, afronta ahora una ampliación de denuncia. Es por la fractura de los tendones de las alas de siete flamencos. Su explicación es que lo hizo para que "no invadan" Córdoba.



En su declaración Villarreal, señaló que el corte de las alas de los flamencos fue para evitar que se fugaran y que sean víctimas de depredadores o de accidentes. Según publicó La voz.



La denuncia fue presentada por los abogados Cristian Casas Cassataro, Beatriz Torres (directora de Ecosistemáticos) y el filósofo Raúl Márquez Sullivan.



En principio, Villarreal fue imputado por 13 supuestos hechos de maltrato (tres animales fueron relocalizados tras la acusación), a los que se le sumaron otros siete, para totalizar 20.



El fiscal que instruye la causa, Carlos Matheu, explicó a La Voz que Villarreal habría dispuesto que "se le corten los tendones de las alas a los siete flamencos para que no vuelen". Esos animales, según la acusación, llevarían varios meses en esas condiciones.



Asimismo, Carlos Nayi, abogado del director, planteó que "no hay mutilación" sino que se procedió al recorte porque sino "habría invasión de flamencos en la ciudad de Córdoba".



De acuerdo con su versión, el corte es para que no vuelen, se vayan fuera del zoológico y terminen atropellados o en otras manos.



No obstante, el fiscal cree que los flamencos sufren por esa situación, por eso fue indagado el lunes en la sede de los Tribunales II.



Entre tanto, Villarreal "explicó que el corte de plumas , que no afecta a cartílagos y se regenera como el cabello y las uñas en los humanos, persigue como objetivo evitar la 'fuga', y que estos animalitos sean víctima de predadores, accidentes por colisión con automóviles, muros, alambrados, etc".



Según el abogado, los flamencos "han procreado en cautiverio, algo único en Argentina, síntoma de bienestar de estos animales".