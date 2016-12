El tipo de cambio y alcohol 0: recomendaciones para argentinos que van a Uruguay

Llegó el verano y Uruguay suele ser uno de los destino predilectos de los argentinos. En familia o con amigos, los turistas locales se instalan en la ciudad balnearia de Punta del Este y otros puntos del república oriental, como Colonia o Montevideo. Por más que el parentesco cultural entre argentinos y uruguayos exista, hay ciertas diferencias a tener en cuenta.



Cuestiones económicas, normativas y de trato con el prójimo. La agencia de noticias Télam elaboró una lista con recomendaciones para quienes vacacionen en el país vecino.



El tipo de cambio



En Uruguay, el tipo de cambio está en 1,50 la compra y 2,20 la venta, en pantalla, lo que significa que en algunos negocios hacen una "gentileza" y cambian a 1,80 y hasta a 2, en raras ocasiones.



Beneficios económicos



Hasta abril de 2017 hay beneficios para los turistas no residentes, como ser: devolución del IVA por servicios turísticos y pago con tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior, lo que incluye desde gastronomía, catering y fiestas, hasta el alquiler de vehículos sin chofer.



También hay devolución del 10,5% del precio abonado con crédito/débito por tarjetas emitidas en el exterior, en inmobiliarias registradas; 24% de descuento en combustibles, con tarjetas crédito/débito extranjeras, en estaciones hasta 20 km de los pasos de frontera; Tax Free en comercios adheridos al sistema; IVA cero en hoteles; y los peajes pueden pagarse en pesos argentinos, uruguayos, dólares y reales.



Alcohol 0



Desde este año, al promulgarse la ley N°19.360, se redujo a cero gramos por litro de sangre el nivel de tolerancia de alcohol permitido a los conductores de vehículos. Hasta el año pasado la tolerancia era de 0,3 gramos por litro de sangre, lo que permitía tomar una o dos copas de vino en la comida, si se dejaba pasar un rato antes de conducir. Ahora el cero es terminante. Están aplicando la medida con mucho rigor. En caso de registrar alcohol en sangre, retienen el permiso de conducir durante 6 meses la primera vez, y a la segunda infracción, se lo quitan de por vida.



Prioridad en rotondas



En Argentina, en las rotondas, la prioridad la tiene quien viene por la derecha; en cambio, en Uruguay, la tiene quien está ya en la rotonda, por lo que en estos primeros días de temporada suele haber muchos accidentes y discusiones acaloradas.



Otras regulaciones de tránsito



Otras normas implacables para Uruguay -y que en Argentina no tienen tanto peso- son: no hablar por celular manejando y parar en los carteles de Pare o de Ceda el Paso. Aunque no pase nadie, aunque sean las dos de la tarde y el sol queme las calles, hay que parar en los carteles y ceder el paso a los peatones que crucen.



Saludar y esperar el turno



Otra de las diferencias que hay entre las dos orillas está basada en la costumbre de saludar antes de preguntar algo a alguien en la calle, o a un vendedor en un negocio. No existe esa costumbre tan porteña de atender a dos o tres personas al mismo tiempo. Aquí hay que hacer cola, esperar el turno y saludar siempre al iniciar una relación de cualquier tipo: con el portero, el cadete, la cajera, la vendedora, el chico del quiosco o el anciano sentado en un banco de la calle a quien se le va a preguntar una dirección.



Salud pública



Una advertencia a tener en cuenta es que la salud pública en Uruguay no contempla la atención a extranjeros, ni siquiera a uruguayos que no tengan un permiso especial para atenderse en hospitales públicos. Y es bueno saber que la consulta con un médico cuesta cien dólares y que, si además entra algún costo hospitalario, en alguno de los sanatorios privados, la suma se duplica. Hay algunas coberturas argentinas como Osde o Emergencias que tienen acuerdos que conviene habilitar antes de salir.