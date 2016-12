Mendoza: Estafaron a decenas de familias con sus fiestas de 15 y casamientos

Soñaron con un cumpleaños de 15 mágico, con un casamiento con todos los detalles o con una fiesta de egresados inolvidable. No será posible, no al menos en la fecha y en el modo en que lo habían planeado. Un centenar de familias de Mendoza supieron en las últimas horas que fueron estafados por la falsa empresa organizadora de eventos Golden Fest, que ya tenía antecedentes de fraudes similares en Neuquén.El dueño de la firma, al que conocieron como Adrián Ríos, quien también firmaba recibos truchos como Adrián Quesada o Adrián Guirín, montó una farsa con la que estafó a las familias, proveedores y empleados. Las denuncias ya llegaron a la Justicia. Las víctimas fueron reuniéndose a través de las redes sociales y el lunes a la noche un centenar de afectados realizaron un escrache en la oficina donde funcionaba la empresa, en el centro mendocino. Ayer, varios declararon en la Fiscalía de Guaymallén.Golden Fest Eventos se encargaba de alquilar el salón y de contratar otros servicios vinculados a las fiestas (servicios de comida, mozos, fotografía, video). La base de la estafa era ofrecer precios por debajo de los del mercado y financiar en varias cuotas el pago. Fue así que los montos del fraude varían según lo que llegó a pagar cada familia: desde los dos mil pesos de seña a los 120 mil por el total de una fiesta.La farsa se destapó el viernes 23 de diciembre, cuando le robaron la ilusión a una adolescente que cumplía 15 años. "Pagaron 80 mil pesos por la fiesta de 15 de su hija y cuando llegaron los invitados al salón, no los dejaron entrar porque había un casamiento", contó Fabián, padre de uno de los empleados que no cobró sus últimos trabajos. Este caso de la fiesta de 15 frustrada fue el disparador para denunciar por las redes sociales la estafa. Un grupo de víctimas creó el perfil en Facebook "Estafados por Golden Fest Eventos", que ha funcionado como catarsis para tantas ilusiones rotas. "Necesito toda la información posible. Mis papás ya han pagado $ 55.000 y necesito que confirmen si verdaderamente este tipo se ha fugado", escribió una de las adolescentes.Eduardo Alé, otro damnificado, contó que el dueño de la empresa lo llevó a recorrer todos los salones donde podía realizarse el 15 de su hija. "Me hizo firmar un contrato de 150 mil pesos, para pagar en cuotas y con la modalidad de 'todo incluido'. Todos los meses, venía personalmente o enviaba a un empleado a cobrar la cuota de la fiesta. Este tipo jugó con la ilusión de mi niña y de toda una familia laburadora que somos".Melani Ibacache sumó su antiguo caso, desde la vecina Neuquén: "Fui una víctima de este hijo de puta. Mi fiesta de 15 era en 2013, mi mamá había pagado $ 40.000, en ese tiempo era muchísima plata. Supuestamente su nombre es Rodrigo Adrián Guirin. Se hicieron muchas denuncias pero nunca pasó nada. Todos perdimos la plata y él se fugó. La policía nunca se movió como debía".El diario La Mañana de Neuquén informó que en 2013 fueron 16 las familias que denunciaron en Fiscalía que habían sido estafadas por la misma persona, con la misma modalidad, aquella vez disfrazada en una empresa denominada Valentina Eventos. En algunos casos realizaba las fiestas, pero huía sin pagarles a los empleados contratados.Lo mismo relató la empleada mendocina Natali Gardero, que trabajaba en la organización de las fiestas: "Nunca sabíamos cuánto íbamos a cobrar. Ha estafado a casi 300 trabajadores entre cocineros, mozos, organizadores, cadetes, fotógrafos, etc.". Detalló que a ella le debe 30 mil pesos, a los mozos alrededor de 6 mil y a la jefa de cocina, cerca de 80 mil. "Sabemos que no vamos a cobrar, pero no queremos que siga estafando gente", pidió Natali.Paola Martín, otra mendocina estafada, intentó rastrear a Adrián Ríos, el dueño de la empresa, pero le resultó imposible encontrarlo: el hombre dio de baja a todas sus vías de contacto. Además, descubrieron que usaba una identidad falsa. "Descubrimos que el DNI que figura en el contrato pertenece a un agricultor de Costa de Araujo que no tiene nada que ver con la organización de eventos", contó Paola.En los registros públicos de Mendoza, Golden Fest no existe. El autor de la estafa daba recibos a nombre de terceros. Nunca hizo contratos laborales con los empleados. Era un gran mentiroso, hábil para engañar a sus clientes, a los que convencía sólo con su palabra.