Advierten una merma en la actividad económica de los hoteles alojamiento

"La actividad en los hoteles de alojamiento ha sufrido una caída importante; lamentablemente, la gente va cada vez menos", aseguró el secretario General del Sindicato de Gastronómicos de Entre Ríos, Hugo Permayú. "Hay una superposición con los hoteles comunes, que están supliendo este servicio", advirtió el sindicalista.



Las declaraciones de Permayú fueron en el marco de un reclamo de la entidad por bono de fin de año por 2000 pesos. "Hay empresarios en la ciudad que han reconocido y se dan cuenta que este bono es una pequeña ayuda, lo están entregando, y otros no", señaló en comunicación con Radio La voz.



"Es una pelea que estamos dando fundamentalmente en los grandes centros turísticos", remarcó.



Permayú también informó que un sector especialmente afectado por la merma en la actividad económica es la de los hoteles alojamiento. "Lo que dijo Scioli, que la gente hace menos el amor por la crisis económica, parece mentira, pero es así", advirtió el sindicalista.



"Si esto no se soluciona, por supuesto que se va a llegar a una medida de fuerza. También tienen que entendernos que lo que estamos pidiendo no es nada descabellado", finalizó.