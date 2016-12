Fundaron una ONG para asistir a pacientes oncológicos en Gualeguaychú

Sociedad Más de 50 donantes viajaron al Garrahan por la niña internada con leucemia

Proyectar colectar 150 donaciones de sangre

Hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Tatiana González, la niña de Gualeguaychú que a los 12 años murió de cáncer. La pequeña "fue el motor" para que Susana Olivera, quien compartió con ella los últimos meses de su vida, decidiera formar la ONG "Donar en Vida" junto a más de 30 personas."Conocimos personas increíbles en ese viaje, varios que llegaron de pueblos lejanos a Gualeguaychú exclusivamente para viajar a Buenos Aires y poder donar sangre. Muchos se tomaron el día en el trabajo, dejaron hijos y familia para poder donar vida y eso es impagable". La que habla es Susana Olivera, quien junto a Patricia Amarillo, organizaron el viaje que fue el puntapié para la posterior creación de la fundación "Donar en Vida", que ya está en marcha y en pleno proceso de legalización."Es un anhelo que tengo desde hace mucho tiempo y, como me pasó con Tatiana en su momento, el vínculo que generé con Antonella y su mamá fue lo que me dio fuerza. Ahora estamos en pleno proceso de conformación de la fundación, pero ya encaramos algunas actividades, como la rifa con la que juntamos 30 mil pesos y pudimos ayudar a tres familias de la ciudad que tienen a un familiar con cáncer, y lo que será la próxima cena show, para recaudar fondos, que todavía no tiene fecha", relató a

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Pueblo Belgrano, el próximo viernes 13 de enero se llevará a cabo, en la puerta del Municipio (Iperí 1552) una jornada de donación de sangre. Comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 18. Para ser uno de los 150 donantes es necesaria la inscripción previa (ver vías de inscripción), concurrir con DNI y no es necesario el ayuno previo.El Garrahan necesita 65 donantes de sangre diarios para los niños que allí están internados. Por eso, el 13 de enero profesionales del hospital y del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) llegarán a Pueblo General Belgrano.

La donación de 450 ml de sangre = ayuda a 3 niños + una muestra para el Incucai

"Necesitamos 150 donantes de sangre, que también se registren para donar médula. Ya que junto con el Garrahan (colecta de sangre) viene el Incucai, que va a llevarse una muestra para el registro de médula. Si dentro de seis meses (es lo que tardan los resultados de los análisis que se envían a Estados Unidos, ya que Argentina no tiene laboratorio de tipificación), se comprueba que existe compatibilidad con algún paciente, al donante se lo va a contactar desde el propio Incucai", explicó Olivera, quien al mismo tiempo remarcó que "siempre desde el Garrahan se comunican con cada banco de sangre y si se necesita dejan unidades antes de irse".Facebook: Donar en VidaVías de inscripción: (03446) 15640076 o al chuna888@hotmail.com