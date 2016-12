Terrible historia de violencia y abuso en Paraná

Foto: Víctimas de violencia y abuso piden por vivienda Crédito: El Diario

La historia de violencia y abuso tiene por protagonista a Mariela, una mujer de 43 años que es madre de cuatro hijos (dos mujeres y dos varones de 11, 15, 17 y 21 años), dos de las cuales sufrieron abuso sexual por parte de su ex pareja y del abuelo materno.



La dramática revelación la supo cuando tomó la decisión de separarse de su pareja, un policía retirado que la violentaba.



Recién cuando radicó la denuncia y tomó la determinación de separarse, su hija -que ahora tiene 21 años- le contó que durante cinco años ese hombre había abusado sexualmente de ella bajo amenazas. Al desgarrador relato se sumó una hermana, de 15 años, quien también reveló los abusos a los que la sometía su abuelo materno.



La chica contó que "con la causa de abuso todo se pudo peor. Yo nunca le conté a mi mamá porque estaba amenazada, tardé cinco años en poder decírselo, recién pude hablar cuando ella tomó la decisión de separarse y a partir de ahí se complicó todo; cuando nadie nos ayudaba él iba hasta la puerta de casa y nos amenazaba. Actualmente rige una perimetral sobre mí, aunque me sigue molestando por teléfono", relató Florencia entre lágrimas.



Lo que siguió fue desesperación y desamparo: trámites en comisarías, tribunales y un desalojo que los dejó en la calle. Cuando parecía que estaban condenados a deambular sin rumbo, el padre de tres de los cuatro hijos de Mariela y su actual pareja, la ex concejala peronista Mabel López los socorrieron y alojaron en su casa; todos juntos conviven una pequeña vivienda que debieron adaptar, improvisando un espacio que ahora es la habitación donde duermen, sobre colchones tendidos en el piso.



"Están en mi casa desde el 6 de septiembre pasado; esta vivienda es de mis hijos y ellos la sostienen económicamente, porque desde el 10 de diciembre estoy sin trabajo ya que no me renovaron el contrato en el Ministerio de la Producción, después de 12 años", contó a El Diario Mabel López, dando un marco aún más complejo a toda esta situación.



En la humilde vivienda de calle Ricardo Balbín viven ocho personas: Mabel, su pareja y un hijo de ella, más Mariela (ex pareja del actual compañero de Mabel) y sus cuatro hijos. Están hacinados en dos habitaciones, una de las cuales fue improvisada en el comedor, donde cruzaron un mueble y tiraron colchones.



"Vivo con mi pareja y mi hijo que está separado y ocupa una habitación y a veces viene con sus dos hijas. Cuando la ex pareja de mi marido tuvo este problema no pudimos dejarla sola, en la calle y con cuatro hijos, menos aún cuando mi actual pareja es padre de los tres hijos mayores", agregó.



Las denuncias por violencia de género comenzaron en el año 2012 y desde entonces esta mujer de 43 años y sus hijos debieron sortear las acciones de violencia que el denunciado continuaba ejerciendo.



Actualmente, la denuncia por violencia de género la tiene la jueza Victoria Solari, quien también deberá resolver sobre la denuncia por abuso sexual. Sobre esta última causa, la denunciante precisó que su hermana de 15 años declaró en cámara Gesell, ya que fue testigo obligada de los abusos.



"Cuando se quedaron en calle les dieron lugar en un albergue, donde la madre no podía dejar solos a los niños y eso le imposibilitaba salir a trabajar (Mariela cuidaba a una anciana y trabajaba de 11.30 a 21 todos los días), por lo que resolvimos que vinieran a casa; pero la situación no es justa para nadie y se merecen un lugar donde vivir cómodos y tranquilos", exigió la ex concejala de Paraná.



"Recurrimos a las autoridades pertinentes, hablamos con el secretario del gobernador Gustavo Bordet y hasta le habíamos pedido ayuda a (Sergio) Urribarri cuando todavía estaba en el Ejecutivo, pero nadie nos dio una mano", lamentó luego.



Por estos días, los niños lograron terminar de cursar las clases en la escuela de Colonia Avellaneda y su hermana mayor, Florencia, está cursando el profesorado de Inglés.



Actualmente, la madre de estos niños trabaja en un asilo de ancianos "donde muy pronto pasará a tener estabilidad laboral y relación de dependencia", anticipó Mabel López. Este dato no es antojadizo. La pretensión es que el Estado haga lugar y contemple esta situación para otorgarle el beneficio de una vivienda del IAPV, "que ella podrá pagar con el recibo de sueldo como garantía", avizoró la entrevistada.



"En esta mesa llegamos a ser hasta 10 personas para comer, y la única ayuda que recibimos, muy de vez en cuando, es una bolsa con algunos productos alimenticios del Ministerio de Desarrollo Social; desde el Copnaf aseguran que nada pueden hacer porque la mujer violentada ya no vive con el hombre denunciado por lo que decidieron retirarse del caso y así seguimos, sintiéndonos desamparados por el Estado, que no visibiliza a una mujer que tuvo el coraje de defender a sus cuatro hijos antes de terminar muerta", sentenció.



Todo este grupo familiar subsiste por el ingreso que Mariela obtiene cuidando ancianos, la asignación universal de dos de los niños, las changas que realiza el marido de Mabel y los 1.400 pesos que el policía retirado, acusado de violencia de género y abuso sexual, pasa en concepto de cuota alimentaria por su hijo de 11 años, "cuota que el mes pasado no pagó porque se enojó con mi mamá", contó Florencia, que también hace su aporte con las clases particulares de inglés que está dando a vecinos de la zona.



"Pretendemos que la jueza Victoria Solari haga un informe para que el IAPV les dé una vivienda; está justificado el pedido y el Estado debe asistirlos", insistió la ex concejala, quien a los 53 años está por recibirse de profesora de Geografía.