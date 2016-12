Harán una sencilla celebración en lugar de la fiesta de los Reyes Magos

Cada año, miles de personas se daban cita en los primeros días de enero en la zona sur de Paraná para la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Fue así que a principios de 2016 se realizó la 52º edición. A principios de 2017, no se hará el festejo, tal como se lo ha venido haciendo año a año.No obstante, según confirmó ael sacerdote Walter Minigutti, de la Parroquia Santo Domingo Savio, este martes se resolvió "hacer la fiesta de todas maneras, pero con otra modalidad", teniendo en cuenta la expectativa que este tradicional festejo despierta en toda la zona.Por otra parte dijo que continúan "en la espera de poder adquirir el predio tan soñado, tan esperado, no solo para utilizarlo una vez al año, sino que también sirva para actividades deportivas de las escuelas que están cercanas al predio"."Eso ya no depende de mí, sino de aquellos que puedan ayudarnos a cumplir con esa obra tan hermosa, de trabajar por los niños, los jóvenes, de nuestro barrio y de toda la ciudad", señaló Minigutti.