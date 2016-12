La Asociación Alguien Como Yo FQ cumplió seis años

Alguien como yo FQ se formó en 2010 como asociación civil y desde entonces sus miembros trabajan para dar a conocer las implicancias de la fibrosis quística a través de distintas acciones. Cuentan con el padrinazgo del jugador de fútbol crespense Gabriel Heinze y con el apoyo de otros destacados deportistas.



Este 27 de diciembre cumplen seis años. En ese marco, a través de las redes sociales indicaron que "agradecemos a Dios por todo lo recorrido en estos años que sin duda han valido la pena. Agradecemos a quiénes de una u otra manera han formado o forman parte de la asociación y a todos aquellos anónimos que nos ayudan a llevar nuestro mensaje que se hace cada vez más fuerte".



Y agregaron: "Si algo hemos aprendido es que mucho o poco, fácil o difícil, con o sin tiempo, lo que estamos haciendo en alguna medida ayuda, y hace falta. Por eso seguiremos más que nunca difundiendo sobre la Fibrosis Quística, una enfermedad poco frecuente sobre la que todos debemos saber".



Cabe recordar, que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que no tiene cura. No es contagiosa y además del sistema respiratorio puede atacar al digestivo, sobre todo al páncreas y al hígado y en la mayoría de los casos el paciente puede necesitar un trasplante para mejorar su calidad de vida.



En esa línea, desde la asociación destacaron que "los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas".