El Centro de Medicina Nuclear amplía sus prestaciones

La Dra. Mariela Agolti, directora médica del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapi, ubicado en la localidad de Oro Verde, realizó un balance de la puesta en marcha del CEMENER a casi un año de su puesta en marcha."Este centro es modelo en Latinoamérica y en los últimos meses hemos logrado un gran avance; ya tenemos en marcha los servicios de tomografía y resonancia y en esta semana se pondrá en marcha el servicio PET/CT", que es una técnica de imágenes híbrida que combina la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computada (CT).La profesional dio cuenta que la complejidad del equipamiento con el que se cuenta "requiere que venga gente del exterior, porque todavía no hay gente entrenada en la Argentina para poder poner en marcha toda esta estructura. La semana pasada vino gente de México para habilitarnos las aplicaciones del PET/CT. Esto es hermoso, pero grande y vamos tranquilos pero sin pausa", señaló.Respecto a los estudios que se realizan, Agolti señaló que "es variable la cantidad de prácticas que se realizan" y explicó que "principalmente se atienden pacientes de IOSPER y algunos que se derivan del hospital público, y de a poco iremos avanzando con otras obras sociales". No obstante, aclaró que "hay convenios que ya están firmados, o sea que los pacientes de algunas obras sociales ya pueden venir a realizarse tomografías y resonancias".Finalmente y consultada sobre los objetivos de cara al año próximo, la doctora indicó que "el 2017 tiene que encontrar al centro funcionando entero, ese es nuestro objetivo. Vamos de acuerdo a lo programado, la complejidad hace que por ahí no sea tan fácil arrancar todo junto, pero vamos bien. Queda habilitar la radioterapia, y el Hospital de Día que será la última etapa y la otra parte de medicina nuclear que será habilitada en enero".