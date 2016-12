Recomiendan usar repelentes con un 25 por ciento de concentración

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo se refirió a las enfermedades transmitidas por el aedes aegypty y los cuidados que hay que tener en cuenta para evitar las picaduras de mosquitos.



Consultado sobre si se han registrado casos de dengue en los últimos tiempos, el funcionario mencionó que en la ciudad de Concordia "hay varias sospechas pero hasta el momento no se han confirmado ni hemos tenido casos probables. Si ha habido síndromes febriles pero se van descartando y apareciendo otras enfermedades que no son dengue".



Y recordó a Elonce TV que "la última circulación viral que hubo en la provincia fue en el mes de marzo, y ya no se registraron más casos, ni confirmados ni probables". Al tiempo que destacó que en el país se confirmaron casos en Misiones y Córdoba, "por lo que el virus está circulando".



"Hay que tener en cuenta las recomendaciones habituales para el control del aedes, tanto dentro de los hogares como en el peridomicilio", dijo Garcilazo y agregó que "también hay que tener en cuenta los viajes. Se viene la época en que la gente comienza a viajar a lugares donde puede haber mayor circulación viral, como Brasil y el norte argentino y se tienen que tener en cuenta las recomendaciones para evitar las picaduras de mosquitos, usar repelente durante la tarde y renovarlo cada 4 o 5 horas".



En tal sentido, dio cuenta que "el repelente más recomendable es el que tiene una concentración del 25 por ciento, que generalmente viene en un frasquito verde; si se utiliza el que viene en un frasquito naranja, utilizarlo cada 3 horas".



Finalmente, el director de Epidemiología indicó que "también hay que tener en cuenta las otras enfermedades que transmiten estos vectores, como la chikunguña y el zika". Elonce.com